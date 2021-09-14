***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 12:00
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALAİTTİN SILAYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.12.2011 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de Yönetim kurulu üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
ONUR AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 15.11.2017 İcrada Görevli Üst Düzey Yönetici Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERSİN BENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.07.2016 İcrada Görevli Değil Grup Muhasebe Müdürü Kapital Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ERMAN KENDİBAŞINA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 28.11.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800828 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
UFUK OLTULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963633
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:38
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.645.159
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.042.411
|% 9,96
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|YUNSA
|12,03
|12.983.765
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
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|SELVA
|9,18
|65.611.528
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.362
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|15.914.025
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.890.747
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|546.824.303
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,00
|531.309.034
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,85
|389.758.361
|% 6,20
|
|GESAN
|23,24
|280.940.171
|% -2,27
|
|THYAO
|12,47
|276.210.939
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|217.649.969
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|83.880.335
|% 5,50
|
|YESIL
|2,32
|159.600.420
|% -4,13
|
|BJKAS
|6,85
|389.758.361
|% 6,20
|
|GARAN
|9,43
|546.824.303
|% 0,43
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4516
|8,4534
|% 0,32
|
|Euro
|9,9819
|9,9868
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6902
|11,7489
|% 0,52
|
|Frank
|9,1305
|9,1855
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2473
|2,2586
|% 0,32
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,42
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,94
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|0,56
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