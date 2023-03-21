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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2023 09:57
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. Araç alım-satımı, E-ticaret 362000000 197000000 TRY 54,42 Bağlı Ortaklık
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. İnşaat 37643226 18821613 TRY 50 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126581


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BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFYE 14,33 2.315.198 % 9,98  
ANELE 5,87 39.154.381 % 9,93  
METRO 2,05 112.119.326 % 7,89  
ONCSM 119,20 55.546.053 % 7,68  
CLEBI 580,50 92.109.128 % 6,38  
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10:57 Alış Satış %  
Dolar 19,0207 19,0261 % 0,11  
Euro 20,4260 20,4399 % 0,45  
Sterlin 23,2386 23,3551 % -0,15  
Frank 20,3872 20,5100 % 0,03  
Riyal 5,0484 5,0737 % 0,08  
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10:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 -2,71  
Altın Gr. 1.208 1.208 -1,35  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.141 8.234 -8,00  
Yarım 3.991 4.029 -4,00  
Çeyrek 1.995 2.014 -2,00  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 -0,06  
Gümüş Gr. 13,74 13,76 -0,03  
B. Petrol 73,06 73,06 -0,73  
Seans Raporu 10:57
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