***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2023 09:57
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. Araç alım-satımı, E-ticaret 362000000 197000000 TRY 54,42 Bağlı Ortaklık
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. İnşaat 37643226 18821613 TRY 50 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126581
BIST
10:574.927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,40
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5719,0261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5720,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0918
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:571.206,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.206,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:57
|AKFYE
|14,33
|2.315.198
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|39.154.381
|% 9,93
|
|METRO
|2,05
|112.119.326
|% 7,89
|
|ONCSM
|119,20
|55.546.053
|% 7,68
|
|CLEBI
|580,50
|92.109.128
|% 6,38
|
|SDTTR
|122,90
|248.443.705
|% -7,73
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|ALFAS
|309,70
|230.674.334
|% -6,07
|
|AVOD
|3,01
|39.820.404
|% -5,94
|
|MARKA
|9,00
|31.080.210
|% -5,66
|
|ASTOR
|55,80
|1.951.794.403
|% -4,53
|
|GOKNR
|24,86
|1.480.700.363
|% 5,52
|
|THYAO
|124,50
|864.375.606
|% -1,27
|
|KOZAL
|21,12
|837.036.379
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,14
|745.626.777
|% 1,00
|
|GOKNR
|24,86
|1.480.700.363
|% 5,52
|
|METRO
|2,05
|112.119.326
|% 7,89
|
|ISCTR
|14,14
|745.626.777
|% 1,00
|
|ADESE
|1,56
|62.496.759
|% 4,00
|
|KOZAL
|21,12
|837.036.379
|% 1,15
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0207
|19,0261
|% 0,11
|
|Euro
|20,4260
|20,4399
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,2386
|23,3551
|% -0,15
|
|Frank
|20,3872
|20,5100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0484
|5,0737
|% 0,08
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.141
|8.234
|-8,00
|
|Yarım
|3.991
|4.029
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.995
|2.014
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,73
|