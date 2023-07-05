***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1433333.333 TRY 0,67 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına sahiptir.B Hamiline 1 TRY 213566666.667 TRY 99,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166057BIST