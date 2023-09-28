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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2023 13:27
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
YILANLI AYAZMA YOLU NO:17 KAT:14 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL 0212 483 01 07 0212-482 27 30
YILANLI AYAZMA YOLU NO:17 KAT:14 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL 0532 492 34 06




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197833


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 75,90 1.079.591.972 % 10,00  
SODSN 65,45 2.677.149 % 10,00  
QNBFL 665,50 17.262.751 % 10,00  
ICBCT 11,88 62.599.342 % 10,00  
MAALT 824,40 177.986.817 % 9,99  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 27,3996 27,4155 % 1,90  
Euro 29,0442 29,0980 % 2,38  
Sterlin 33,4037 33,5713 % 2,67  
Frank 29,8467 30,0265 % 2,66  
Riyal 7,2871 7,3237 % 1,95  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.865 -10,42  
Altın Gr. 1.644 1.644 23,03  
Cumhuriyet 11.237 11.407 -33,00  
Tam 10.963 11.095 -8,00  
Yarım 5.498 5.571 -4,00  
Çeyrek 2.741 2.785 -2,00  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,00  
Gümüş Gr. 19,87 19,90 0,40  
B. Petrol 94,12 94,12 -0,24  
Seans Raporu 17:59
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