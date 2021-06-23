***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
23.06.2021 13:22
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 08.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 778.764,701 TL olup, kalan paylar, 25 – 28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943733
BIST
14:531.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:538,6549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:5310,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:53495,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,80
|Açılış
|: 495,57
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:53
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.890.120
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.592.382
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.836.601
|% 9,96
|
|RTALB
|20,02
|89.553.643
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|ESCOM
|5,84
|36.384.069
|% -5,81
|
|THYAO
|14,53
|757.487.711
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,11
|702.537.922
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|647.722.593
|% -1,08
|
|HALKB
|5,29
|570.332.340
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,10
|484.669.916
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,11
|702.537.922
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|570.332.340
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,19
|230.397.074
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|647.722.593
|% -1,08
|
|THYAO
|14,53
|757.487.711
|% -1,56
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6529
|8,6549
|% 0,06
|
|Euro
|10,3372
|10,3450
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0407
|12,1010
|% 0,09
|
|Frank
|9,3833
|9,4399
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2981
|2,3097
|% -0,06
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,55
|
Seans Raporu
14:53
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 79 kaybederek (% -0.71 ) 1, 514
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15:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, EKGYO
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15:05XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 8, 890.00 milyon TL de
-
15:03ESCOM
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 012, 247 adet işlem
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15:02IDGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 242 adet işlem