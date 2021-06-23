***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 08.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 778.764,701 TL olup, kalan paylar, 25 – 28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943733BIST