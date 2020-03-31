***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 21:43
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu bünyesinde bulunan komitelere üye seçimi yapılmasına a) Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Resul Kurt'un, üyeliğine Erman Kendibaşına'nın seçilmesine, b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kendibaşına'nın, üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu İsmail Suna'nın seçilmesine, c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kurt'un, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akçay'ın seçilmesine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833697
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|GSDHO
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|
|INTEM
|7,26
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|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
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|
|OZRDN
|2,00
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|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
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|
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|% -3,75
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|THYAO
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|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
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|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
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|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1900
|8,2310
|% 0,57
|
|Frank
|6,8482
|6,8895
|% 0,26
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|Riyal
|1,7529
|1,7617
|% 0,46
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.576
|1.578
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|Altın Gr.
|335
|336
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|2.142
|10,00
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|Tam
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|2.156
|14,92
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|Yarım
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|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
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|Gümüş.Ons
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|13,98
|-0,01
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