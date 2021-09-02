***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.09.2021 20:38
***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı yönetim kurulu kararına istinaden,
1)Yönetim kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.
Yönetim Kurulu Başkanlığına Alaittin SILAYDIN'ın,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Onur AKÇAY'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine Ersin BENGÜL'ün,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU'nun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
Denetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Muhsin DANIŞMAN
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,
3)Yönetim Kurulu Başkanı Alaittin SILAYDIN ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur AKÇAY'ın müştereken imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961575
BIST