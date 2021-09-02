***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı yönetim kurulu kararına istinaden,1)Yönetim kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.Yönetim Kurulu Başkanlığına Alaittin SILAYDIN'ın,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Onur AKÇAY'ınYönetim Kurulu Üyeliğine Ersin BENGÜL'ün,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU'nunBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine,2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasınaDenetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINARiskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULUKurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINAÜye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Muhsin DANIŞMANKomitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,3)Yönetim Kurulu Başkanı Alaittin SILAYDIN ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur AKÇAY'ın müştereken imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961575BIST