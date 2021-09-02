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***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.09.2021 20:38



***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                             Şirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu 2020 yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı yönetim kurulu kararına istinaden,
1)Yönetim kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.
  
 Yönetim Kurulu Başkanlığına Alaittin SILAYDIN'ın, 
 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Onur AKÇAY'ın
 Yönetim Kurulu Üyeliğine Ersin BENGÜL'ün,
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU'nun  
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine, 
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına   
Denetim Komitesi  
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU  (Başkan)
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Erman KENDİBAŞINA  
Riskin Erken Saptanması Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Erman KENDİBAŞINA  (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU 
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU (Başkan)  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Erman KENDİBAŞINA 
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Muhsin DANIŞMAN
  
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,
 
3)Yönetim Kurulu Başkanı Alaittin SILAYDIN ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur AKÇAY'ın müştereken  imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
 
Oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961575


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