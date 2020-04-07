***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 10:02
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835633
BIST
12:4993.802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 1.730,37
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:496,7522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0287
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:497,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0332
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:49359,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,61
|Açılış
|: 359,39
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|147.032.256
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.237.710
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|RALYH
|7,00
|1.042.373
|% -3,18
|
|GARAN
|7,95
|459.580.064
|% 2,45
|
|THYAO
|9,44
|416.241.248
|% 2,94
|
|ASELS
|24,06
|362.855.526
|% 1,52
|
|SASA
|9,67
|310.362.063
|% 4,43
|
|PGSUS
|39,88
|310.041.485
|% 8,90
|
|YKBNK
|1,91
|212.577.731
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,07
|77.494.853
|% 0,94
|
|GSRAY
|2,42
|147.032.256
|% 10,00
|
|GARAN
|7,95
|459.580.064
|% 2,45
|
|TSKB
|0,94
|53.927.337
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2850
|8,3266
|% 0,27
|
|Frank
|6,9185
|6,9602
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7930
|1,8020
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-9,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,83
|33,83
|0,78
|