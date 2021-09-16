***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 17:00
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964108
BIST
17:311.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,96
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
17:318,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1073
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
17:3110,0558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0604
En Düşük
9,9414
17:31480,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,21
|Açılış
|: 480,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GARFA
|9,35
|6.312.735
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.416.607
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.452.402
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.185.426
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.942.203
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.566.887
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.203.632
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,47
|1.518.172.256
|% 0,42
|
|THYAO
|12,29
|727.496.410
|% 0,24
|
|KOZAL
|95,55
|501.224.058
|% -3,24
|
|TUPRS
|108,30
|465.067.867
|% -0,82
|
|BIOEN
|35,58
|459.593.620
|% 1,43
|
|GARAN
|9,47
|1.518.172.256
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,47
|354.789.281
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|120.239.053
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,84
|152.865.015
|% 0,55
|
|ISGYO
|1,85
|129.010.578
|% 1,09
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5256
|8,5287
|% 1,21
|
|Euro
|10,0446
|10,0512
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,7091
|11,7679
|% 0,68
|
|Frank
|9,1758
|9,2311
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% 1,22
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-41,03
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-5,98
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,77
|
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