***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 10:03
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037128
BIST
10:002.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,62
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.527
10:0017,2178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0438
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
10:0018,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
10:001.012,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.012,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|ISBIR
|45,98
|691.487
|% 1,10
|
|PNLSN
|12,16
|10.636.461
|% 0,00
|
|TUCLK
|15,63
|14.839.547
|% 0,00
|
|KONKA
|20,34
|54.401.879
|% 0,00
|
|PCILT
|13,00
|14.726.651
|% 0,00
|
|IZINV
|17,28
|3.755.594
|% 0,00
|
|UFUK
|55,45
|2.649.584
|% 0,00
|
|BERA
|13,51
|511.235.324
|% 0,00
|
|MAVI
|49,14
|407.848.456
|% 0,00
|
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,87
|194.608.949
|% 0,00
|
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,51
|40.284.145
|% 0,00
|
|BOBET
|6,65
|88.964.431
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2099
|17,2207
|% -0,24
|
|Euro
|17,9817
|18,0138
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9002
|21,0050
|% 0,15
|
|Frank
|17,2475
|17,3514
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5758
|4,5987
|% -0,20
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|11,24
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.699
|6.819
|1,00
|
|Yarım
|3.289
|3.335
|0,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,08
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,95
|