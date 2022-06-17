***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2022 10:06
***YGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037850
BIST
10:092.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,46
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.492
10:0917,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:0918,2175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0577
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:091.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:07
|PRDGS
|3,01
|112.750.946
|% 9,06
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|TSGYO
|5,20
|19.387.741
|% 6,34
|
|KMPUR
|32,84
|20.897.644
|% 5,61
|
|ULUUN
|21,50
|14.133.662
|% 4,88
|
|YGGYO
|21,30
|1.743.180
|% -4,83
|
|SNKRN
|31,80
|1.765.677
|% -4,79
|
|RAYSG
|12,35
|143.225
|% -4,63
|
|RHEAG
|1,73
|83.572
|% -2,81
|
|SELVA
|8,07
|2.475.530
|% -2,42
|
|THYAO
|47,38
|192.267.353
|% 0,08
|
|SASA
|45,66
|178.810.419
|% 0,48
|
|SISE
|21,40
|145.048.903
|% 1,61
|
|EREGL
|29,34
|122.109.182
|% 0,48
|
|PRDGS
|3,01
|112.750.946
|% 9,06
|
|PRDGS
|3,01
|112.750.946
|% 9,06
|
|ODAS
|3,00
|67.056.647
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,57
|47.843.202
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,94
|53.657.949
|% 1,03
|
|MOBTL
|1,75
|15.196.875
|% 1,74
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3179
|17,3231
|% 0,14
|
|Euro
|18,2070
|18,2138
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,1717
|21,2779
|% -0,63
|
|Frank
|17,8104
|17,9177
|% -0,09
|
|Riyal
|4,6012
|4,6243
|% 0,08
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-12,36
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.795
|6.904
|-62,00
|
|Yarım
|3.336
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,00
|