***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 10:39
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2020
Tescil Tarihi
15.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2020 tarih ve 10061 sayı
Açıklamalar
2020 Yılı için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş. (Mazars)
Genel Kurul onayının akabinde, tescil ve İlan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838836
BIST
13:2498.298
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 2.048,56
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:246,9105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
13:247,4838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0495
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4813
13:24375,79
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -7,98
|Açılış
|: 375,78
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.014.706
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|14.015.031
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.101.256
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.150.217
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.629.486
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,40
|6.985.308
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,40
|1.106.365.340
|% 2,96
|
|THYAO
|10,54
|512.154.031
|% 3,74
|
|ASELS
|27,28
|412.766.466
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,82
|372.141.512
|% 3,01
|
|GARAN
|8,47
|338.350.981
|% 2,67
|
|KARSN
|1,46
|155.599.156
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|71.275.628
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|82.303.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|147.093.960
|% 3,08
|
|AKBNK
|5,82
|372.141.512
|% 3,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5905
|8,6336
|% -0,40
|
|Frank
|7,1061
|7,1489
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8404
|1,8496
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-31,96
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,10
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-46,70
|
|Yarım
|1.210
|1.239
|-24,50
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|0,49
|