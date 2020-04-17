***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.04.2020Tescil Tarihi15.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.04.2020 tarih ve 10061 sayıAçıklamalar2020 Yılı için önerilen Bağımsız Denetim KuruluşuDenge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüşavirlikA.Ş. (Mazars)Genel Kurul onayının akabinde, tescil ve İlan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838836BIST