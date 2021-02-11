***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.02.2021 18:12
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.02.2021 tarihli Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere,
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin (Mazars) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909133
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0268
|Açılış
|: 61,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 61,4700
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:056,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,15
|
|Önceki Kapanış
|: 6,13
|
6,20
En Düşük
6,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.073.286
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0269
|7,0306
|% -0,39
|
|Euro
|8,5464
|8,5508
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6818
|9,7303
|% -0,48
|
|Frank
|7,8617
|7,9091
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8676
|1,8769
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-2,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
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