***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 18:10
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03/04/2022
Tescil Tarihi
19/04/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19/04/2022 tarih ve 10562 sayı
Açıklamalar
2022 yılı için önerilen Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars) Genel Kurul onayının akabinde tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla kamuya duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022132
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -10,60
|Açılış
|: 920,77
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.978.220
|% 9,99
|
|AYEN
|15,87
|24.906.824
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.700.938
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.298
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.579.739
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.731.675
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.221.965
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.502.084
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.799.638.164
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.862.238.872
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.216.824.120
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.443.586.706
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.644.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.406.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6616
|14,6663
|% 0,20
|
|Euro
|15,8294
|15,8421
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0002
|19,0955
|% 0,06
|
|Frank
|15,3828
|15,4755
|% -0,32
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,70
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|