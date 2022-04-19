***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03/04/2022Tescil Tarihi19/04/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19/04/2022 tarih ve 10562 sayıAçıklamalar2022 yılı için önerilen Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars) Genel Kurul onayının akabinde tescil ve ilan edilmiştir.Saygılarımızla kamuya duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022132BIST