***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 15:27
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankamall AVM ve CP Ankara Oteli
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III.48.1) Tebliği 34. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM ve CP Ankara Oteline ilişkin hazırlattırılan yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896070
BIST
18:001.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00452,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,48
|Açılış
|: 452,94
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|703.667
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.195.514
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|995.978
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.902.135
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.093.192.521
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.683.448.422
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.195.514
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|883.476.962
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|883.476.962
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.683.448.422
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|374.528.096
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.093.192.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|589.835.960
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4180
|7,4273
|% 0,60
|
|Euro
|9,0936
|9,1093
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1178
|10,1686
|% 0,94
|
|Frank
|8,3996
|8,4502
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9740
|1,9839
|% 0,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,66
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,15
|51,15
|-0,48
|
Seans Raporu
18:00
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17:59BASCM
Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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