***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2021 14:40
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankamall AVM ve CP Ankara Oteli
Rapor Tarihi
29.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III.48.1) Tebliği 34. maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan Ankamall AVM ve CP Ankara Oteline ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986872
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 6,77%
|| 0,8008
|Açılış
|: 78,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 78,6700
|
12,6867
En Düşük
11,7593
18:0514,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 7,07%
|| 0,9458
|Açılış
|: 23,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3100
|
14,4118
En Düşük
13,3150
18:059,24
En Yüksek
|Değişim
|: 5,53%
|| 0,48
|Açılış
|: 9,24
|
|Önceki Kapanış
|: 8,76
|
9,30
En Düşük
8,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6024
|12,6226
|% 6,77
|
|Euro
|14,2917
|14,3322
|% 7,07
|
|Sterlin
|16,9388
|17,0237
|% 6,97
|
|Frank
|13,7261
|13,8088
|% 6,91
|
|Riyal
|3,3468
|3,3636
|% 6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,58
|
|Altın Gr.
|731
|731
|44,21
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,24
|0,49
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|-0,34
|