***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 225.850.178 222.294.117Satışların Maliyeti18 -46.038.858 -51.707.320TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)179.811.320 170.586.797BRÜT KAR (ZARAR)179.811.320 170.586.797Genel Yönetim Giderleri19 -4.282.434 -4.496.802Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 15.131.116 19.851.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -8.874.156 -10.425.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)181.785.846 175.515.876Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 163.029.265 103.073.989Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -2.870.875FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)344.815.111 275.718.990Finansman Gelirleri11.394Finansman Giderleri-29.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)344.797.256 275.718.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)344.797.256 275.718.990DÖNEM KARI (ZARARI)344.797.256 275.718.990Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları344.797.256 275.718.990Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 23 2,18420000 1,74300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.489.712 178.772.953Dönem Karı (Zararı)344.797.256 275.718.990Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)344.797.256 275.718.990Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-149.899.104 -101.541.925Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 12, 13 259.202 68.845Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-75.448 578.758Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -75.448 578.758Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.431.877 -1.059.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15, 16 -22.906 115.184Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.454.783 -1.174.690Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20, 21 -53.527.648 -39.361.898Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler370.257 -937.353Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 11 -99.357.344 -60.830.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.015.584 3.118.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.212.461 -3.125.537Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.208.726 -2.345.962Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler86.713 -37.607Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-51.697 -230.033Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-304.919 2.023.042Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.359.078 692.074Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-665.645 6.142.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.927 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları186.882.568 177.295.681Alınan Faiz20 2.677.751 1.477.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -70.607YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI69.542.579 14.415.226Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 17.537.294Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -2.577.429 -20.329.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.470 -178.828Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -162.645Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.470 -16.183Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.862.335 -4.292.880Alınan Temettüler21 6.599.773 1.331.771Alınan Faiz21 49.860.746 37.884.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.325.047 -127.568.257İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.224.911 -14.451.414İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.224.911 -14.451.414Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-171.001Ödenen Temettüler-149.929.135 -113.116.843YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.707.244 65.619.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.707.244 65.619.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ271.022.785 205.402.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 370.730.029 271.022.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 370.730.029 271.022.785Ticari Alacaklar11.471.259 10.171.956İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 561.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 10.909.437 10.171.956Diğer Alacaklar6.855.729 2.260.801İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 6.855.729 2.260.801Stoklar8 65.987 152.700Peşin Ödenmiş Giderler630.643 458.663İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.a 630.643 458.663Diğer Dönen Varlıklar17.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.927ARA TOPLAM389.771.574 284.066.905TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR389.771.574 284.066.905DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 12.727.879 22.594.814Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.897.846.289 1.801.719.540Maddi Duran Varlıklar12 497.494 589.246Kullanım Hakkı Varlıkları10 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 34.630 28.625Peşin Ödenmiş Giderler120.283İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.b 120.283TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.911.237.945 1.825.052.508TOPLAM VARLIKLAR2.301.009.519 2.109.119.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar147.886 7.803İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar147.886 7.803Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 147.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7.803Ticari Borçlar4.203.966 4.508.885İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 4.203.966 4.508.885Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.a 107.114 114.838Diğer Borçlar6.012.147 2.160.139İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 1.092.867 870.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 4.919.280 1.289.817Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.053.067 6.718.712İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 6.053.067 6.718.712Kısa Vadeli Karşılıklar11.965.570 9.516.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 5.432Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 11.965.570 9.510.787ARA TOPLAM28.489.750 23.026.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.489.750 23.026.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.499.953 3.405.585İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.499.953 3.405.585Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7.c 4.499.953 3.405.585Uzun Vadeli Karşılıklar210.283 298.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.c 210.283 298.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.710.236 3.703.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.199.986 26.730.545ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.267.809.533 2.082.388.868Ödenmiş Sermaye17.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)17.b -25.492.186 -16.267.275Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.c 115.427.085 81.573.615Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.671.797.378 1.580.083.538Net Dönem Karı veya Zararı344.797.256 275.718.990TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.267.809.533 2.082.388.868TOPLAM KAYNAKLAR2.301.009.519 2.109.119.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.259.907 189.964.446 1.934.536.673 1.934.536.673Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-127.167 -127.167 -127.167Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar107.520.000 -967.680 53.760.000 1.584.132.740 189.964.446 1.934.409.506 1.934.409.506Transferler27.813.615 162.150.831 -189.964.446 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)275.718.990 275.718.990 275.718.990Dönem Karı (Zararı)275.718.990 275.718.990 275.718.990Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı53.760.000 -848.181 -52.911.819 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-113.288.214 -113.288.214 -113.288.214Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-14.451.414 -14.451.414 -14.451.414Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33.853.470 241.865.520 -275.718.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)344.797.256 344.797.256 344.797.256Dönem Karı (Zararı)344.797.256 344.797.256 344.797.256Kar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)344.797.256 275.718.990DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)344.797.256 275.718.990Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları344.797.256 275.718.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818210BIST