***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 51.458.849 54.166.501Satışların Maliyeti17 -11.465.143 -9.383.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.993.706 44.782.697BRÜT KAR (ZARAR)39.993.706 44.782.697Genel Yönetim Giderleri18 -1.197.605 -1.096.814Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.221.744 4.612.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -519.303 -1.510.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.498.542 46.787.459Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 10.228.487 18.537.872Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -83.727FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.727.029 65.241.604Finansman Giderleri-4.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.722.239 65.241.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.722.239 65.241.604DÖNEM KARI (ZARARI)51.722.239 65.241.604Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.722.239 65.241.604Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,32990000 0,41410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.493.474 45.309.489Dönem Karı (Zararı)51.722.239 65.241.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.454.320 -15.739.190Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12, 13 65.925 10.791Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-229.738 486.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 106.951 -44.195Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 69.269 -28.566Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -405.958 559.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -10.589.557 -16.336.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler299.050 16.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 83.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.454.273 -4.471.558Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.901.435 -116.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.774.760 -2.511.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.220 -587.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-248.000 167.629Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.058 -552.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.560.412 1.689.971Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.334.671 -2.561.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.717Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.722.192 45.030.856Alınan Faiz19 386.965 610.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)384.317 -261.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.977.044 17.195.646Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -429.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-325.000 -13.675Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -325.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -13.675Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -598.098Alınan Temettüler20 2.511.442Alınan Faiz7.574.165 15.725.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.621.839 -5.530.944İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096 -5.530.944Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.743Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-47.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.848.679 56.974.191NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.848.679 56.974.191DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ370.730.029 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 432.578.708 327.996.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 432.578.708 370.730.029Ticari Alacaklar9.975.782 11.471.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 500.000 561.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.475.782 10.909.437Diğer Alacaklar7.709.943 6.855.729İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.709.943 6.855.729Stoklar8 63.767 65.987Peşin Ödenmiş Giderler9 246.326 630.643Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.210 17.927Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM450.581.736 389.771.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR450.581.736 389.771.574DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 12.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.897.846.289 1.897.846.289Maddi Duran Varlıklar12 796.600 497.494Kullanım Hakkı Varlıkları10 95.340 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 30.912 34.630Peşin Ödenmiş Giderler9 248.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.901.017.141 1.911.237.945TOPLAM VARLIKLAR2.351.598.877 2.301.009.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.933 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.933 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar104.933 147.886Ticari Borçlar4.322.024 4.203.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.322.024 4.203.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 164.094 107.114Diğer Borçlar8.043.439 6.012.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.092.867 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.950.572 4.919.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.387.738 6.053.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.387.738 6.053.067Kısa Vadeli Karşılıklar12.150.783 11.965.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 115.944Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 12.034.839 11.965.570ARA TOPLAM34.173.011 28.489.750TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.173.011 28.489.750UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.698.364 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.698.364 4.499.953Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 4.698.364 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.536Uzun Vadeli Karşılıklar201.290 210.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 201.290 210.283TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.468.190 4.710.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.641.201 33.199.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.311.957.676 2.267.809.533Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -33.066.282 -25.492.186Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 123.001.181 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.009.020.538 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı51.722.239 344.797.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.311.957.676 2.267.809.533TOPLAM KAYNAKLAR2.351.598.877 2.301.009.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Transferler5.530.944 270.188.046 -275.718.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.241.604 65.241.604 65.241.604Dönem Karı (Zararı)65.241.604 65.241.604 65.241.604Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.530.944 -5.530.944 -5.530.944Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -21.798.219 87.104.559 1.850.271.584 65.241.604 2.142.099.528 2.142.099.528Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Transferler7.574.096 337.223.160 -344.797.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.722.239 51.722.239 51.722.239Dönem Karı (Zararı)51.722.239 51.722.239 51.722.239Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 123.001.181 2.009.020.538 51.722.239 2.311.957.676 2.311.957.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.722.239 65.241.604DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.722.239 65.241.604Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.722.239 65.241.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846999BIST