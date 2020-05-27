***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 55.014.567 54.166.501Satışların Maliyeti17 -14.694.677 -9.383.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.319.890 44.782.697BRÜT KAR (ZARAR)40.319.890 44.782.697Genel Yönetim Giderleri18 -1.670.506 -1.096.814Pazarlama Giderleri-307.285Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.236.887 4.612.106Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -555.369 -1.510.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.023.617 46.787.459Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 10.236.923 18.537.872Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -83.727FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.260.540 65.241.604Finansman Giderleri-4.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.255.750 65.241.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.255.750 65.241.604DÖNEM KARI (ZARARI)51.255.750 65.241.604Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.255.750 65.241.604Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,32690000 0,41410000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.781.526 45.309.489Dönem Karı (Zararı)51.255.750 65.241.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.384.751 -15.739.190Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12, 13 90.154 10.791Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-175.962 486.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 141.757 -44.195Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 69.269 -28.566Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -386.988 559.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -10.597.993 -16.336.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler299.050 16.594Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 83.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.524.870 -4.471.558Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.754.026 -116.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.791.320 -2.511.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.354 -587.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)158.798 167.629Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.209 -552.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.605.501 1.689.971Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.329.280 -2.561.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.395.869 45.030.856Alınan Faiz19 386.965 610.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.308 -261.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.935.256 17.195.646Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -429.827Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-375.224 -13.675Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -375.224Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -13.675Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -598.098Alınan Temettüler20 2.511.442Alınan Faiz7.582.601 15.725.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.621.839 -5.530.944İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096 -5.530.944Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.743Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-47.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.094.943 56.974.191NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.094.943 56.974.191DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ372.141.334 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 433.236.277 327.996.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 433.236.277 372.141.334Ticari Alacaklar10.571.768 11.938.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.571.768 11.938.806Diğer Alacaklar7.711.535 6.873.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.711.535 6.873.881Stoklar8 584.580 540.226Peşin Ödenmiş Giderler9 279.684 686.482Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.274 2.966Diğer Dönen Varlıklar232.643 224.151ARA TOPLAM452.620.761 392.407.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR452.620.761 392.407.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.748.904.561 1.748.904.561Maddi Duran Varlıklar12 150.070.326 149.748.487Kullanım Hakkı Varlıkları10 95.340 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 64.078 64.534Peşin Ödenmiş Giderler9 248.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.899.382.305 1.909.577.114TOPLAM VARLIKLAR2.352.003.066 2.301.984.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.933 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.933 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar104.933 147.886Ticari Borçlar4.755.996 4.817.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.755.996 4.817.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 715.163 614.611Diğer Borçlar8.085.420 6.052.611İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.092.867 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.992.553 4.959.744Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.403.303 6.074.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 9.403.303 6.074.023Kısa Vadeli Karşılıklar12.157.478 11.972.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 117.239 1.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 12.040.239 11.970.970ARA TOPLAM35.222.293 29.678.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.222.293 29.678.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.698.364 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.698.364 4.499.953Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 4.698.364 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.536Uzun Vadeli Karşılıklar269.913 244.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 269.913 244.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.536.813 4.744.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.759.106 34.422.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.311.243.960 2.267.562.306Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -33.066.282 -25.492.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.684.299 1.684.299Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.684.299 1.684.299Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 123.001.181 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.007.089.012 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı51.255.750 342.865.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.311.243.960 2.267.562.306TOPLAM KAYNAKLAR2.352.003.066 2.301.984.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.530.944 270.188.046 -275.718.990 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.241.604 65.241.604 65.241.604Dönem Karı (Zararı)65.241.604 65.241.604 65.241.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.530.944 -5.530.944 -5.530.944Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -21.798.219 87.104.559 1.850.271.584 65.241.604 2.142.099.528 2.142.099.528Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Transferler7.574.096 335.291.634 -342.865.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.255.750 51.255.750 51.255.750Dönem Karı (Zararı)51.255.750 51.255.750 51.255.750Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 123.001.181 2.007.089.012 51.255.750 2.311.243.960 2.311.243.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)51.255.750 65.241.604DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.255.750 65.241.604Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.255.750 65.241.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847002BIST