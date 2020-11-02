***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 114.802.793 169.828.893 45.774.699 59.479.755Satışların Maliyeti16 -34.474.394 -37.079.751 -13.376.623 -15.356.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.328.399 132.749.142 32.398.076 44.122.772BRÜT KAR (ZARAR)80.328.399 132.749.142 32.398.076 44.122.772Genel Yönetim Giderleri17 -4.546.031 -3.540.159 -1.784.899 -1.448.804Pazarlama Giderleri-538.025 -170.033 -157.488 -170.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 15.990.123 9.747.464 9.995.613 2.127.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.555.900 -6.978.631 -2.524.330 -1.961.498ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.678.566 131.807.783 37.926.972 42.669.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 28.012.313 51.001.468 6.426.165 15.260.912Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 245.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.690.879 182.809.251 44.353.137 58.176.353Finansman Giderleri-2.770 -38.289 17.920 -38.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064DÖNEM KARI (ZARARI)115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,74000000 1,16000000 0,28000000 0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.899.790 130.915.464Dönem Karı (Zararı)115.688.109 182.770.962Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-25.451.042 -44.120.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 292.108 87.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.088.404 1.797.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 14 145.613 1.192Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.597.900 2.381.894Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.363.883 -585.968Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 -23.622.782 -43.604.871Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-31.964Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -2.400.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.927.010 -6.536.771Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.232.070 -3.866.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.221.144 -6.644.641Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler74.401 -846.705Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)418.248 215.543Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler325.930 538.239Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler442.708 6.413.371Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)416.947 -2.087.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-152.030 -259.252Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.310.057 132.113.956Alınan Faiz18 589.367 1.919.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)366 -3.047.453YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.080.239 46.644.779Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -527.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.286.187 -373.546Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.279.912 -322.033Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.275 -51.513Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -739.322Alınan Temettüler19 4.922.450 6.599.773Alınan Faiz21.716.097 41.685.303FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.544.344 -159.376.591İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096 -9.224.911Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.058Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-98.058Ödenen Temettüler-165.872.190 -150.151.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.564.315 18.183.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.564.315 18.183.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ372.141.334 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 319.577.019 289.206.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 319.577.019 372.141.334Ticari Alacaklar16.806.993 11.938.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 16.806.993 11.938.806Diğer Alacaklar4.492.663 6.873.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.492.663 6.873.881Stoklar8 465.825 540.226Peşin Ödenmiş Giderler9 175.234 686.482Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.600 2.966Diğer Dönen Varlıklar376.181 224.151ARA TOPLAM341.896.515 392.407.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.896.515 392.407.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.748.904.561 1.748.904.561Maddi Duran Varlıklar11 150.888.763 149.748.487Kullanım Hakkı Varlıkları11 926 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 49.064 64.534Peşin Ödenmiş Giderler9 93.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.899.936.314 1.909.577.114TOPLAM VARLIKLAR2.241.832.829 2.301.984.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.634 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.634 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.634 147.886Ticari Borçlar5.143.135 4.817.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.143.135 4.817.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 625.097 614.611Diğer Borçlar4.638.496 6.052.611İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.339.077 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.299.419 4.959.744Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.490.970 6.074.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.490.970 6.074.023Kısa Vadeli Karşılıklar8.492.896 11.972.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 119.826 1.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.373.070 11.970.970ARA TOPLAM25.411.228 29.678.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.411.228 29.678.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.874.137 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.874.137 4.499.953Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 5.874.137 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)718.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 718.363Uzun Vadeli Karşılıklar271.182 244.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 271.182 244.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.863.682 4.744.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.274.910 34.422.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.209.557.919 2.267.562.306Ödenmiş Sermaye15.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)15.b -33.066.282 -25.492.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.684.299 1.684.299Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.684.299 1.684.299Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.c 139.436.832 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.824.534.961 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı115.688.109 342.865.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.209.557.919 2.267.562.306TOPLAM KAYNAKLAR2.241.832.829 2.301.984.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33.853.470 241.865.520 -275.718.990 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.770.962 182.770.962 182.770.962Dönem Karı (Zararı)182.770.962 182.770.962 182.770.962Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 182.770.962 2.105.783.239 2.105.783.239Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Transferler24.009.747 318.855.983 -342.865.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)115.688.109 115.688.109 115.688.109Dönem Karı (Zararı)115.688.109 115.688.109 115.688.109Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 115.688.109 2.209.557.919 2.209.557.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları115.688.109 182.770.962 44.371.057 58.138.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885479BIST