***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 108.517.076 167.233.749 43.421.168 56.884.611Satışların Maliyeti16 -28.642.956 -34.137.669 -11.483.034 -12.414.901TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)79.874.120 133.096.080 31.938.134 44.469.710BRÜT KAR (ZARAR)79.874.120 133.096.080 31.938.134 44.469.710Genel Yönetim Giderleri17 -3.604.284 -3.244.313 -1.423.495 -1.152.958Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 15.967.677 9.738.713 9.987.963 2.118.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.478.568 -6.974.660 -2.521.421 -1.957.527ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.758.945 132.615.820 37.981.181 43.477.579Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 27.995.367 50.995.367 6.420.722 15.254.811Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 245.899FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.754.312 183.611.187 44.401.903 58.978.289Finansman Gelirleri11.394 11.394Finansman Giderleri-2.770 20.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683DÖNEM KARI (ZARARI)116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,74000000 1,17000000 0,28000000 0,37000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.345.939 129.640.761Dönem Karı (Zararı)116.751.542 183.622.581Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-25.649.923 -44.167.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 214.934 66.750Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.227.057 1.775.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 14 60.257 -19.942Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.597.900 2.381.894Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.310.586 -585.968Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 -23.605.836 -43.610.164Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-31.964Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -2.400.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.898.931 -8.616.774Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.919.453 -5.608.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.226.450 -6.601.662Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.245 -430.342Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-93.000 295.439Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler518.706 -61.079Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler435.405 5.934.605Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)380.788 -2.135.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.828 -9.942Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.202.688 130.838.338Alınan Faiz18 589.367 1.919.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)553.884 -3.046.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.122.980 46.946.754Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -577.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-325.000 -15.470Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -325.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -15.470Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -901.500 -739.322Alınan Temettüler19 4.922.450 6.599.773Alınan Faiz21.699.151 41.679.202FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.544.344 -159.376.591İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096 -9.224.911Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.058Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-98.058Ödenen Temettüler-165.872.190 -150.151.680YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.075.425 17.210.924NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.075.425 17.210.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ370.730.029 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 318.654.604 288.233.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 318.654.604 370.730.029Ticari Alacaklar17.080.126 11.471.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 647.740 561.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 16.432.386 10.909.437Diğer Alacaklar4.479.817 6.855.729İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.479.817 6.855.729Stoklar8 63.742 65.987Peşin Ödenmiş Giderler9 76.759 630.643Diğer Dönen Varlıklar15.099 17.927ARA TOPLAM340.370.147 389.771.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR340.370.147 389.771.574DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 12.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.898.747.789 1.897.846.289Maddi Duran Varlıklar11 749.946 497.494Kullanım Hakkı Varlıkları11 926 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 22.971 34.630Peşin Ödenmiş Giderler9 93.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.901.614.632 1.911.237.945TOPLAM VARLIKLAR2.241.984.779 2.301.009.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.634 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.634 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.634 147.886Ticari Borçlar4.722.672 4.203.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.722.672 4.203.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 320.098 107.114Diğer Borçlar4.388.231 6.012.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.339.077 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.049.154 4.919.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.433.855 6.053.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.433.855 6.053.067Kısa Vadeli Karşılıklar8.388.371 11.965.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 20.701Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.367.670 11.965.570ARA TOPLAM24.273.861 28.489.750TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.273.861 28.489.750UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.874.137 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.874.137 4.499.953Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 5.874.137 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)718.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 718.363Uzun Vadeli Karşılıklar249.839 210.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 249.839 210.283TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.842.339 4.710.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.116.200 33.199.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.210.868.579 2.267.809.533Ödenmiş Sermaye15.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)15.b -33.066.282 -25.492.186Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.c 139.436.832 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.826.466.487 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı116.751.542 344.797.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.210.868.579 2.267.809.533TOPLAM KAYNAKLAR2.241.984.779 2.301.009.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Transferler33.853.470 241.865.520 -275.718.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)183.622.581 183.622.581 183.622.581Dönem Karı (Zararı)183.622.581 183.622.581 183.622.581Kar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -23.927.880 115.427.085 1.671.797.378 183.622.581 2.106.634.858 2.106.634.858Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Transferler24.009.747 320.787.509 -344.797.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.751.542 116.751.542 116.751.542Dönem Karı (Zararı)116.751.542 116.751.542 116.751.542Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 116.751.542 2.210.868.579 2.210.868.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları116.751.542 183.622.581 44.421.929 58.989.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885475BIST