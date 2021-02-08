***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 164.512.588 232.895.000Satışların Maliyeti18 -46.956.135 -52.193.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)117.556.453 180.701.463BRÜT KAR (ZARAR)117.556.453 180.701.463Genel Yönetim Giderleri19 -6.108.449 -4.916.702Pazarlama Giderleri-733.086 -442.857Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 20.127.033 15.155.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -16.288.464 -8.893.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)114.553.487 181.603.707Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 38.162.346 161.364.723Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -43.836.451FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.879.382 342.968.430Finansman Gelirleri4.615 507Finansman Giderleri-10.186 -103.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.873.811 342.865.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)108.873.811 342.865.730DÖNEM KARI (ZARARI)108.873.811 342.865.730Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları108.873.811 342.865.730Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 23 0,69440000 2,17200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.698.806 188.278.422Dönem Karı (Zararı)108.873.811 342.865.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)108.873.811 342.865.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.826.842 -148.133.688Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 12, 13 380.721 303.170Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.318.200 -70.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.318.200 -70.448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-128.555 2.472.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15, 16 157.100 12.206Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -285.655 2.460.183Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20, 21 -34.002.587 -53.536.011Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler422.612 370.257Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 11 43.836.451 -97.673.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.821.333 -9.060.764Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.675.408 -1.696.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-791.128 -11.212.853Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler15.566 -387.526Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.262.196 -110.502Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.058.964 308.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.495.319 4.907.039Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.374.150 -644.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-297.662 -224.151Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.879.320 185.671.278Alınan Faiz20 819.413 2.677.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)73YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.407.191 72.165.174Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879 17.537.294Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -577.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.450.075 -398.607Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.443.800 -347.095Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.275 -51.512Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.862.335Alınan Temettüler21 4.922.450 6.599.773Alınan Faiz21 32.206.937 50.866.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-174.571.753 -159.325.047İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-8.513.743 -9.224.911İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.513.743 -9.224.911Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.820 -171.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-185.820 -171.001Ödenen Temettüler-165.872.190 -149.929.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.465.756 101.118.549NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.465.756 101.118.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ372.141.334 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 355.675.578 372.141.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 355.675.578 372.141.334Ticari Alacaklar13.296.014 11.938.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 13.296.014 11.938.806Diğer Alacaklar3.728.695 6.873.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 3.728.695 6.873.881Stoklar8 524.660 540.226Peşin Ödenmiş Giderler9.a 579.909 686.482Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.893 2.966Diğer Dönen Varlıklar521.813 224.151ARA TOPLAM374.329.562 392.407.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR374.329.562 392.407.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.705.068.110 1.748.904.561Maddi Duran Varlıklar12 152.387.470 149.748.487Kullanım Hakkı Varlıkları10 345.524 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 42.211 64.534Peşin Ödenmiş Giderler9.b 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.860.212.084 1.909.577.114TOPLAM VARLIKLAR2.234.541.646 2.301.984.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar180.662 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar180.662 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 180.662 147.886Ticari Borçlar6.876.169 4.817.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 6.876.169 4.817.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.a 519.694 614.611Diğer Borçlar1.864.688 6.052.611İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 1.339.077 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 525.611 4.959.744Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.699.873 6.074.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.699.873 6.074.023Kısa Vadeli Karşılıklar11.786.066 11.972.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 100.751 1.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 11.685.315 11.970.970ARA TOPLAM24.927.152 29.678.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.927.152 29.678.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 168.239Diğer Borçlar5.579.594 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 5.579.594 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar301.744 244.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.c 301.744 244.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.426.279 4.744.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.353.431 34.422.654ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.203.188.215 2.267.562.306Ödenmiş Sermaye17.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)17.b -34.005.929 -25.492.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.068.540 1.684.299Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.068.540 1.684.299Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.c 140.376.479 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.823.595.314 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı108.873.811 342.865.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.203.188.215 2.267.562.306TOPLAM KAYNAKLAR2.234.541.646 2.301.984.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33.853.470 241.865.520 -275.718.990Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.684.299 1.684.299 342.865.730 344.550.029 344.550.029Dönem Karı (Zararı)342.865.730 342.865.730 342.865.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.684.299 1.684.299 1.684.299 1.684.299Kar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.949.394 317.916.336 -342.865.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.384.241 1.384.241 108.873.811 110.258.052 110.258.052Dönem Karı (Zararı)108.873.811 108.873.811 108.873.811Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.384.241 1.384.241 1.384.241 1.384.241Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)108.873.811 342.865.730DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.384.241 1.684.299Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.384.241 1.684.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.384.241 1.684.299TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.258.052 344.550.029Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.258.052 344.550.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908346BIST