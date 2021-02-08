***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 154.700.142 225.850.178Satışların Maliyeti18 -38.739.598 -46.038.858TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.960.544 179.811.320BRÜT KAR (ZARAR)115.960.544 179.811.320Genel Yönetim Giderleri19 -4.810.252 -4.282.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 20.080.535 15.131.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -16.200.139 -8.874.156ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.030.688 181.785.846Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 39.523.843 163.029.265Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -43.836.451FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.718.080 344.815.111Finansman Gelirleri11.394Finansman Giderleri-9.899 -29.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.708.181 344.797.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)110.708.181 344.797.256DÖNEM KARI (ZARARI)110.708.181 344.797.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.708.181 344.797.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 23 0,70610000 2,18420000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.911.547 189.489.712Dönem Karı (Zararı)110.708.181 344.797.256Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)110.708.181 344.797.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.245.744 -149.899.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 12, 13 276.530 259.202Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.288.873 -75.448Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.288.873 -75.448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-214.638 2.431.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15, 16 71.117 -22.906Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -285.755 2.454.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20, 21 -33.979.843 -53.527.648Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler422.612 370.257Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 11 42.452.210 -99.357.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.991.487 -8.015.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.208.113 -1.212.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-744.105 -10.208.726Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.954 86.713Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.368.769 -51.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.097.796 -304.919Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.368.166 4.359.078Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.399.261 -665.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.085 -17.927Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.962.438 186.882.568Alınan Faiz20 819.413 2.677.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16.b -70.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)129.696YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.453.967 69.542.579Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879 17.537.294Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -2.577.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.678 -15.470Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -29.678Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.470Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.350.877 -1.862.335Alınan Temettüler21 4.922.450 6.599.773Alınan Faiz21 32.184.193 49.860.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-174.571.753 -159.325.047İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-8.513.743 -9.224.911İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.513.743 -9.224.911Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.820 -171.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-185.820 -171.001Ödenen Temettüler-165.872.190 -149.929.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.206.239 99.707.244NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.206.239 99.707.244DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ370.730.029 271.022.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 354.523.790 370.730.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 354.523.790 370.730.029Ticari Alacaklar13.390.499 11.471.259İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 364.604 561.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 13.025.895 10.909.437Diğer Alacaklar3.663.520 6.855.729İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 3.663.520 6.855.729Stoklar8 69.941 65.987Peşin Ödenmiş Giderler9.a 500.947 630.643Diğer Dönen Varlıklar14.842 17.927ARA TOPLAM372.163.539 389.771.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR372.163.539 389.771.574DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 12.727.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.856.744.956 1.897.846.289Maddi Duran Varlıklar12 428.664 497.494Kullanım Hakkı Varlıkları10 345.524 131.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.673 34.630Peşin Ödenmiş Giderler9.b 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.861.907.586 1.911.237.945TOPLAM VARLIKLAR2.234.071.125 2.301.009.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar180.662 147.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar180.662 147.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 180.662 147.886Ticari Borçlar6.301.762 4.203.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 6.301.762 4.203.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.a 129.054 107.114Diğer Borçlar1.834.520 6.012.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24.b 1.339.077 1.092.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 495.443 4.919.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.653.806 6.053.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.653.806 6.053.067Kısa Vadeli Karşılıklar11.679.815 11.965.570Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 11.679.815 11.965.570ARA TOPLAM23.779.619 28.489.750TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.779.619 28.489.750UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 168.239Diğer Borçlar5.579.594 4.499.953İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 5.579.594 4.499.953Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar281.400 210.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.b 281.400 210.283TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.405.935 4.710.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.185.554 33.199.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.203.885.571 2.267.809.533Ödenmiş Sermaye17.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)17.b -34.005.929 -25.492.186Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.c 140.376.479 115.427.085Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.825.526.840 1.671.797.378Net Dönem Karı veya Zararı110.708.181 344.797.256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.203.885.571 2.267.809.533TOPLAM KAYNAKLAR2.234.071.125 2.301.009.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -16.267.275 81.573.615 1.580.083.538 275.718.990 2.082.388.868 2.082.388.868Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler33.853.470 241.865.520 -275.718.990 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)344.797.256 344.797.256 344.797.256Dönem Karı (Zararı)344.797.256 344.797.256 344.797.256Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-150.151.680 -150.151.680 -150.151.680Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.224.911 -9.224.911 -9.224.911Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.949.394 319.847.862 -344.797.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.708.181 110.708.181 110.708.181Dönem Karı (Zararı)110.708.181 110.708.181 110.708.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)110.708.181 344.797.256DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.708.181 344.797.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.708.181 344.797.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908348BIST