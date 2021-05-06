***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 43.350.701 51.458.849Satışların Maliyeti17 -11.361.584 -11.465.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.989.117 39.993.706BRÜT KAR (ZARAR)31.989.117 39.993.706Genel Yönetim Giderleri18 -1.427.668 -1.197.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 16.060.927 3.221.744Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.620.267 -519.303ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.002.109 41.498.542Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 13.537.278 10.228.487FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.539.387 51.727.029Finansman Giderleri-57.568 -4.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.481.819 51.722.239SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.481.819 51.722.239DÖNEM KARI (ZARARI)52.481.819 51.722.239Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.481.819 51.722.239Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,33550000 0,32990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.867.873 51.493.474Dönem Karı (Zararı)52.481.819 51.722.239Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.481.627 -10.454.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12, 13 74.634 65.925Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler193.812 -229.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 90.563 106.951Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 92.542 69.269Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 10.707 -405.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -14.172.685 -10.589.557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler422.612 299.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.418.839 9.454.273Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.689.816 1.901.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler825.836 1.774.760Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.859 2.220Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.255.842 -248.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.781.031 118.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.909 2.560.412Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)244.177 3.334.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.571.597 10.717Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.419.031 50.722.192Alınan Faiz19 635.819 386.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.186.977 384.317YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.523.675 17.977.044Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.050 -325.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -23.050 -325.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -538.055Alınan Temettüler20 412Alınan Faiz12.084.368 7.574.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-811.463 -7.621.839İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.800 -47.743Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-52.800 -47.743Ödenen Temettüler-758.663YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.580.085 61.848.679NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.580.085 61.848.679DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.523.790 370.730.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 407.103.875 432.578.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 407.103.875 354.523.790Ticari Alacaklar17.069.608 13.390.499İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 1.094.089 364.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.975.519 13.025.895Diğer Alacaklar4.299.439 3.663.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 4.299.439 3.663.520Stoklar8 78.800 69.941Peşin Ödenmiş Giderler9.a 1.687.924 500.947Diğer Dönen Varlıklar1.586.439 14.842ARA TOPLAM431.826.085 372.163.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR431.826.085 372.163.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 2.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.857.283.011 1.856.744.956Maddi Duran Varlıklar12 426.524 428.664Kullanım Hakkı Varlıkları10 298.407 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 17.346 19.673Peşin Ödenmiş Giderler9.b 17.624.611 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.877.649.899 1.861.907.586TOPLAM VARLIKLAR2.309.475.984 2.234.071.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar186.228 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar186.228 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar186.228 180.662Ticari Borçlar29.082.793 6.301.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.082.793 6.301.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 102.739 129.054Diğer Borçlar166.999.777 1.834.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 166.698.814 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 300.963 495.443Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.897.983 3.653.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.897.983 3.653.806Kısa Vadeli Karşılıklar11.873.738 11.679.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.b 101.381Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.772.357 11.679.815ARA TOPLAM212.143.258 23.779.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER212.143.258 23.779.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar119.542 168.239Diğer Borçlar6.359.553 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 6.359.553 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)334.058 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 334.058 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar270.582 281.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 270.582 281.400TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.083.735 6.405.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER219.226.993 30.185.554ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.090.248.991 2.203.885.571Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -34.005.929 -34.005.929Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.755.748.040 1.825.526.840Net Dönem Karı veya Zararı52.481.819 110.708.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.090.248.991 2.203.885.571TOPLAM KAYNAKLAR2.309.475.984 2.234.071.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.574.096 337.223.160 -344.797.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.722.239 51.722.239 51.722.239Dönem Karı (Zararı)51.722.239 51.722.239 51.722.239Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 123.001.181 2.009.020.538 51.722.239 2.311.957.676 2.311.957.676Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Transferler14.368.582 96.339.599 -110.708.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.481.819 52.481.819 52.481.819Dönem Karı (Zararı)52.481.819 52.481.819 52.481.819Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.040 52.481.819 2.090.248.991 2.090.248.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)52.481.819 51.722.239DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.481.819 51.722.239Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.481.819 51.722.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935007BIST