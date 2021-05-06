***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 48.115.190 55.014.567Satışların Maliyeti17 -15.068.641 -14.694.677TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.046.549 40.319.890BRÜT KAR (ZARAR)33.046.549 40.319.890Genel Yönetim Giderleri18 -1.815.809 -1.670.506Pazarlama Giderleri-185.531 -307.285Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.974.811 3.236.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.634.698 -555.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.385.322 41.023.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 13.543.729 10.236.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.929.051 51.260.540Finansman Giderleri-57.568 -4.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.871.483 51.255.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.871.483 51.255.750DÖNEM KARI (ZARARI)52.871.483 51.255.750Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.871.483 51.255.750Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,33810000 0,32690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.595.901 50.781.526Dönem Karı (Zararı)52.871.483 51.255.750Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.184.545 -10.384.751Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12, 13 103.432 90.154Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler354.851 -175.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 251.602 141.757Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 92.542 69.269Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 10.707 -386.988Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -14.065.440 -10.597.993Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler422.612 299.050İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.384.253 9.524.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.846.471 1.754.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler880.012 1.791.320Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-169.080 -44.354Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.422.494 158.798Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.240.892 -61.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler292.983 2.605.501Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)295.927 3.329.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.887.516 -8.492Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.071.191 50.395.869Alınan Faiz19 522.123 386.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.587 -1.308YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.424.812 17.935.256Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-666.419 -375.224Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -666.419 -375.224Alınan Temettüler20 412Alınan Faiz12.090.819 7.582.601FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-811.463 -7.621.839İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.800 -47.743Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-52.800 -47.743Ödenen Temettüler-758.663YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.209.250 61.094.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.209.250 61.094.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.675.578 372.141.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 408.884.828 433.236.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 408.884.828 355.675.578Ticari Alacaklar17.131.778 13.296.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.131.778 13.296.014Diğer Alacaklar4.310.438 3.728.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.310.438 3.728.695Stoklar8 693.740 524.660Peşin Ödenmiş Giderler9.a 1.746.561 579.909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar306 2.893Diğer Dönen Varlıklar2.409.328 521.813ARA TOPLAM435.176.979 374.329.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR435.176.979 374.329.562DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.705.068.110 1.705.068.110Maddi Duran Varlıklar12 153.003.375 152.387.470Kullanım Hakkı Varlıkları10 298.407 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 36.411 42.211Peşin Ödenmiş Giderler9.b 17.624.611 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.876.030.914 1.860.212.084TOPLAM VARLIKLAR2.311.207.893 2.234.541.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar186.228 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar186.228 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar186.228 180.662Ticari Borçlar30.117.061 6.876.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 30.117.061 6.876.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 670.871 519.694Diğer Borçlar167.044.132 1.864.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 166.698.814 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 345.318 525.611Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.995.800 3.699.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.995.800 3.699.873Kısa Vadeli Karşılıklar11.988.716 11.786.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 210.859 100.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.777.857 11.685.315ARA TOPLAM214.002.808 24.927.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.002.808 24.927.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar119.542 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar119.542 168.239Diğer Borçlar6.359.553 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.359.553 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)341.454 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 341.454 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar443.238 301.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 443.238 301.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.263.787 6.426.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER221.266.595 31.353.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.089.941.298 2.203.188.215Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -34.005.929 -34.005.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.068.540 3.068.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.068.540 3.068.540Kardan Ayrılan Kısıtlanmı