***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 88.156.189 65.095.908 44.805.488 13.637.059Satışların Maliyeti17 -18.088.876 -17.159.922 -9.406.532 -5.694.779TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.067.313 47.935.986 35.398.956 7.942.280BRÜT KAR (ZARAR)70.067.313 47.935.986 35.398.956 7.942.280Genel Yönetim Giderleri18.a -2.682.549 -2.180.789 -1.254.881 -983.184Pazarlama Giderleri18.b -3.192.099 -512.859Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.943.848 5.979.714 5.882.921 2.757.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.780.511 -957.147 839.756 -437.844ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.356.002 50.777.764 40.353.893 9.279.222Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 27.011.104 21.574.645 13.473.826 11.346.158FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.367.106 72.352.409 53.827.719 20.625.380Finansman Gelirleri52.813 52.813Finansman Giderleri-351.184 -22.796 -293.616 -18.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374DÖNEM KARI (ZARARI)106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,67820000 0,46130000 0,34270000 0,13170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.013.561 49.308.189Dönem Karı (Zararı)106.068.735 72.329.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-24.179.775 -16.892.120Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 12, 13 140.996 141.193Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.135.780 -56.901Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14, 15 78.359 32.379Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.661.466 107.417Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -552.673 -196.697Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -22.607.603 -16.997.183Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler422.612 20.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.452.350 -6.974.903Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.750.212 -2.338.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.156.449 -4.294.365Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.206 2.239Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.817.750 -248.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.168.319 -828.719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.037.067 202.373Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)74.050 520.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler831 9.340Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.436.610 48.462.590Alınan Faiz19 678.503 386.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.101.552 458.634YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.579.120 31.083.515Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.051 -325.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -42.051 -325.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -888.546 -112.500Alınan Temettüler20 4.997.513 4.922.450Alınan Faiz20.512.204 15.870.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.977.790 -173.547.785İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-105.600 -101.499Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-105.600 -101.499Ödenen Temettüler-165.872.190 -165.872.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.385.109 -93.156.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.385.109 -93.156.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.523.790 370.730.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 292.138.681 277.573.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 292.138.681 354.523.790Ticari Alacaklar20.693.384 13.390.499İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 1.586.582 364.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 19.106.802 13.025.895Diğer Alacaklar4.257.361 3.663.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.257.361 3.663.520Stoklar8 78.147 69.941Peşin Ödenmiş Giderler9 1.602.499 500.947Diğer Dönen Varlıklar14.011 14.842ARA TOPLAM318.784.083 372.163.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR318.784.083 372.163.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 2.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.857.633.502 1.856.744.956Maddi Duran Varlıklar12 427.908 428.664Kullanım Hakkı Varlıkları10 251.290 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 15.718 19.673Peşin Ödenmiş Giderler9 17.186.519 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.877.514.937 1.861.907.586TOPLAM VARLIKLAR2.196.299.020 2.234.071.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar191.966 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar191.966 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar191.966 180.662Ticari Borçlar28.470.081 6.301.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 28.470.081 6.301.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 123.934 129.054Diğer Borçlar2.987.209 1.834.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.585.288 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.401.921 495.443Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.727.856 3.653.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.727.856 3.653.806Kısa Vadeli Karşılıklar10.072.642 11.679.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 54.293Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.018.349 11.679.815ARA TOPLAM45.573.688 23.779.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.573.688 23.779.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.344 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar69.344 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar69.344 168.239Diğer Borçlar6.223.676 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.223.676 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)290.940 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 290.940 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar305.466 281.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 305.466 281.400TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.889.426 6.405.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.463.114 30.185.554ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.143.835.906 2.203.885.571Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -34.005.929 -34.005.929Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.755.748.039 1.825.526.840Net Dönem Karı veya Zararı106.068.735 110.708.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.143.835.906 2.203.885.571TOPLAM KAYNAKLAR2.196.299.020 2.234.071.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.009.747 320.787.509 -344.797.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.329.613 72.329.613 72.329.613Dönem Karı (Zararı)72.329.613 72.329.613 72.329.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 72.329.613 2.166.446.650 2.166.446.650Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Transferler14.368.582 96.339.599 -110.708.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)106.068.735 106.068.735 106.068.735Dönem Karı (Zararı)106.068.735 106.068.735 106.068.735Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 106.068.735 2.143.835.906 2.143.835.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955077BIST