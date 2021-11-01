***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 166.594.550 108.517.076 78.438.361 43.421.168Satışların Maliyeti17 -33.292.753 -28.642.956 -15.203.877 -11.483.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.301.797 79.874.120 63.234.484 31.938.134BRÜT KAR (ZARAR)133.301.797 79.874.120 63.234.484 31.938.134Genel Yönetim Giderleri18.a -3.970.813 -3.604.284 -1.288.264 -1.423.495Pazarlama Giderleri18.b -3.511.424 -319.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 25.665.254 15.967.677 3.721.406 9.987.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -7.735.880 -3.478.568 -955.369 -2.521.421ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)143.748.934 88.758.945 64.392.932 37.981.181Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 38.077.551 27.995.367 11.066.447 6.420.722FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)181.826.485 116.754.312 75.459.379 44.401.903Finansman Gelirleri408.487 355.674Finansman Giderleri-49.751 -2.770 301.433 20.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929DÖNEM KARI (ZARARI)182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 1,16500000 0,74460000 0,48670000 0,28380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI143.400.207 85.345.939Dönem Karı (Zararı)182.185.221 116.751.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-35.570.499 -25.649.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,12,13 206.323 214.934Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.127.349 -2.227.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15 72.509 60.257Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.691.156 -3.597.900Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -508.702 1.310.586Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 -34.376.537 -23.605.836Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler727.064 -31.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.595.505 -6.345.047Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.171.958 -6.919.453Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.968.261 -1.226.450Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.244 2.245Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.041.445 460.884Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.541.712 518.706Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.779.240 435.405Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)270.279 380.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.172 2.828Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları142.019.217 84.756.572Alınan Faiz19 1.380.990 589.367YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.012.947 36.122.980Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.615 -325.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -65.615 -325.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.073.765 -901.500Alınan Temettüler20 4.997.513 4.922.450Alınan Faiz32.154.814 21.699.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-166.030.590 -173.544.344İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-158.400 -98.058Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-158.400 -98.058Ödenen Temettüler-165.872.190 -165.872.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.382.564 -52.075.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.382.564 -52.075.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.523.790 370.730.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 367.906.354 318.654.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 367.906.354 354.523.790Ticari Alacaklar22.071.159 13.390.499İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23.a 2.860.079 364.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 19.211.080 13.025.895Diğer Alacaklar1.499.981 3.663.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 1.499.981 3.663.520Stoklar8 78.185 69.941Peşin Ödenmiş Giderler9.a 1.889.511 500.947Diğer Dönen Varlıklar11.670 14.842ARA TOPLAM393.456.860 372.163.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR393.456.860 372.163.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.000.000 2.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.857.818.721 1.856.744.956Maddi Duran Varlıklar12 434.858 428.664Kullanım Hakkı Varlıkları10 204.173 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 14.122 19.673Peşin Ödenmiş Giderler9.b 17.021.650 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.877.493.524 1.861.907.586TOPLAM VARLIKLAR2.270.950.384 2.234.071.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar197.881 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar197.881 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar197.881 180.662Ticari Borçlar25.843.474 6.301.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 25.843.474 6.301.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 134.760 129.054Diğer Borçlar3.738.516 1.834.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.585.288 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 2.153.228 495.443Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.924.085 3.653.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.924.085 3.653.806Kısa Vadeli Karşılıklar10.020.176 11.679.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.b 31.517Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.a 9.988.659 11.679.815ARA TOPLAM43.858.892 23.779.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.858.892 23.779.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.600 168.239Diğer Borçlar6.551.760 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 6.551.760 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)247.348 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 247.348 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar322.392 281.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 322.392 281.400TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.139.100 6.405.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.997.992 30.185.554ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.219.952.392 2.203.885.571Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -34.005.929 -34.005.929Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.755.748.039 1.825.526.840Net Dönem Karı veya Zararı182.185.221 110.708.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.219.952.392 2.203.885.571TOPLAM KAYNAKLAR2.270.950.384 2.234.071.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.009.747 320.787.509 -344.797.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.751.542 116.751.542 116.751.542Dönem Karı (Zararı)116.751.542 116.751.542 116.751.542Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 116.751.542 2.210.868.579 2.210.868.579Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.185.221 182.185.221 182.185.221Dönem Karı (Zararı)182.185.221 182.185.221 182.185.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 182.185.221 2.219.952.392 2.219.952.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973540BIST