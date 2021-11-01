***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 180.736.753 114.802.793 84.231.694 45.774.699Satışların Maliyeti17 -44.492.970 -34.474.394 -19.448.670 -13.376.623TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.243.783 80.328.399 64.783.024 32.398.076BRÜT KAR (ZARAR)136.243.783 80.328.399 64.783.024 32.398.076Genel Yönetim Giderleri18.a -5.188.472 -4.546.031 -1.722.817 -1.784.899Pazarlama Giderleri18.b -4.311.645 -538.025 -699.625 -157.488Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.a 24.969.668 15.990.123 3.063.687 9.995.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.b -7.769.329 -3.555.900 -962.605 -2.524.330ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)143.944.005 87.678.566 64.461.664 37.926.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 38.128.403 28.012.313 11.102.165 6.426.165FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)182.072.408 115.690.879 75.563.829 44.353.137Finansman Gelirleri408.487 355.674Finansman Giderleri-49.751 -2.770 301.433 17.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057DÖNEM KARI (ZARARI)182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 1,16650000 0,73780000 0,48740000 0,28350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.541.438 84.899.790Dönem Karı (Zararı)182.431.144 115.688.109Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-34.432.377 -25.451.042Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,12,13 302.018 292.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.834.143 -2.088.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15 360.190 145.613Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.691.156 -3.597.900Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-503.177 1.363.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20 -33.627.316 -23.622.782Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler727.064 -31.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.039.705 -5.927.010Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.837.917 -6.232.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.318.892 -1.221.144Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-247.064 74.401Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.097.145 418.248Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.980.604 325.930Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.074.109 442.708Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)447.257 416.947İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.040.657 -152.030Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.959.062 84.310.057Alınan Faiz19 580.917 589.367Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.459 366YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI35.265.747 36.080.239Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.315.998 -1.286.187Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.315.998 -1.279.912Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -6.275Alınan Temettüler20 4.997.513 4.922.450Alınan Faiz31.584.232 21.716.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-166.005.610 -173.544.344İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.574.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-133.420 -98.058Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-133.420 -98.058Ödenen Temettüler-165.872.190 -165.872.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.801.575 -52.564.315NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.801.575 -52.564.315DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.675.578 372.141.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 370.477.153 319.577.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 370.477.153 355.675.578Ticari Alacaklar20.637.108 13.296.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 20.637.108 13.296.014Diğer Alacaklar1.512.241 3.728.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 1.512.241 3.728.695Stoklar8 771.724 524.660Peşin Ödenmiş Giderler9.a 2.006.491 579.909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.434 2.893Diğer Dönen Varlıklar1.562.470 521.813ARA TOPLAM396.968.621 374.329.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR396.968.621 374.329.562DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.705.068.110 1.705.068.110Maddi Duran Varlıklar12 153.558.896 152.387.470Kullanım Hakkı Varlıkları10 204.173 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.116 42.211Peşin Ödenmiş Giderler9.b 17.039.332 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.875.896.627 1.860.212.084TOPLAM VARLIKLAR2.272.865.248 2.234.541.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar197.881 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar197.881 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar197.881 180.662Ticari Borçlar26.856.773 6.876.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 26.856.773 6.876.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 793.644 519.694Diğer Borçlar3.795.310 1.864.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.585.288 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 2.210.022 525.611Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.147.130 3.699.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 4.147.130 3.699.873Kısa Vadeli Karşılıklar10.258.092 11.786.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 263.933 100.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.994.159 11.685.315ARA TOPLAM46.048.830 24.927.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.048.830 24.927.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.600 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.600 168.239Diğer Borçlar6.551.760 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 6.551.760 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)247.347 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 247.347 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar498.752 301.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.c 498.752 301.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.315.459 6.426.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.364.289 31.353.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.219.500.959 2.203.188.215Ödenmiş Sermaye16.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)16.b -34.005.929 -34.005.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.068.540 3.068.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.068.540 3.068.540Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.751.982.143 1.823.595.314Net Dönem Karı veya Zararı182.431.144 108.873.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.219.500.959 2.203.188.215TOPLAM KAYNAKLAR2.272.865.248 2.234.541.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.009.747 318.855.983 -342.865.730 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)115.688.109 115.688.109 115.688.109Dönem Karı (Zararı)115.688.109 115.688.109 115.688.109Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -33.066.282 1.684.299 1.684.299 139.436.832 1.824.534.961 115.688.109 2.209.557.919 2.209.557.919Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.368.582 94.505.229 -108.873.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.431.144 182.431.144 182.431.144Dönem Karı (Zararı)182.431.144 182.431.144 182.431.144Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 154.745.061 1.751.982.143 182.431.144 2.219.500.959 2.219.500.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları182.431.144 115.688.109 76.220.936 44.371.057http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973582BIST