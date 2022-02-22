***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









15.566Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.348.702 -2.262.196Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.270.542 2.058.964Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.918.868 -3.495.319Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)129.491 -2.374.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.254.463 -297.662Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları171.989.379 115.744.779Alınan Faiz20 1.481.904 819.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.111.468 73Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 -95.615YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.354.059 14.200.254Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -14.304.160 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.047.412 -1.450.075Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.045.253 -1.443.800Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.159 -6.275Alınan Temettüler21 4.997.513 4.922.450Alınan Faiz21 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-126.995.136 -142.364.357İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -8.513.743İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.513.743Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.131.852 -185.820Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.131.852 -185.820Ödenen Temettüler-165.872.190 -165.872.190Alınan Faiz40.008.906 32.207.396YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.915.005 -11.599.838Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi136.199.911 -4.865.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)170.114.916 -16.465.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.675.578 372.141.334DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 525.790.494 355.675.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 525.790.494 355.675.578Ticari Alacaklar18.283.496 13.296.014İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24.a 33.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 18.250.277 13.296.014Diğer Alacaklar1.789.619 3.728.695İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 1.789.619 3.728.695Stoklar8 1.659.929 524.660Peşin Ödenmiş Giderler9.a 1.692.097 579.909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.173 2.893Diğer Dönen Varlıklar1.776.276 521.813ARA TOPLAM550.994.084 374.329.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR550.994.084 374.329.562DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 11.834.080Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.070.216.870 1.705.068.110Maddi Duran Varlıklar12 185.009.482 152.387.470Kullanım Hakkı Varlıkları10 157.056 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.104 42.211Peşin Ödenmiş Giderler9.b 16.717.471 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.283.958.063 1.860.212.084TOPLAM VARLIKLAR2.834.952.147 2.234.541.646KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar168.239 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.239 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 168.239 180.662Ticari Borçlar36.146.711 6.876.169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 36.146.711 6.876.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.a 875.078 519.694Diğer Borçlar6.429.067 1.864.688İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 1.585.288 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 4.843.779 525.611Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.829.364 3.699.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.829.364 3.699.873Kısa Vadeli Karşılıklar10.251.933 11.786.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 111.819 100.751Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 10.140.114 11.685.315ARA TOPLAM57.700.392 24.927.152TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.700.392 24.927.152UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 0 168.239Diğer Borçlar8.363.227 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 8.363.227 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)506.364 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 506.364 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar606.156 301.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.c 606.156 301.744TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.475.747 6.426.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.176.139 31.353.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.767.776.008 2.203.188.215Ödenmiş Sermaye17.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)17.b -34.005.929 -34.005.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33.842.687 3.068.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33.842.687 3.068.540Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.751.982.143 1.823.595.314Net Dönem Karı veya Zararı699.932.046 108.873.811TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.767.776.008 2.203.188.215TOPLAM KAYNAKLAR2.834.952.147 2.234.541.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.949.394 317.916.336 -342.865.730 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.384.241 1.384.241 108.873.811 110.258.052 110.258.052Dönem Karı (Zararı)108.873.811 108.873.811 108.873.811Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.384.241 1.384.241 1.384.241 1.384.241Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.368.582 94.505.229 -108.873.811Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.774.147 30.774.147 699.932.046 730.706.193 730.706.193Dönem Karı (Zararı)699.932.046 699.932.046 699.932.046Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.774.147 30.774.147 30.774.147 30.774.147Kar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 33.842.687 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)699.932.046 108.873.811DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30.774.147 1.384.241Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30.774.147 1.384.241Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.774.147 1.384.241TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)730.706.193 110.258.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları730.706.193 110.258.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003550BIST