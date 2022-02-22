***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 18:55
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 256.072.307 154.700.142
Satışların Maliyeti
18 -53.589.077 -38.739.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202.483.230 115.960.544
BRÜT KAR (ZARAR)
202.483.230 115.960.544
Genel Yönetim Giderleri
19.a -5.587.571 -4.810.252
Pazarlama Giderleri
19.b -3.887.720 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.a 7.889.073 3.747.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.b -22.377.108 -8.702.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.519.904 106.195.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.a 401.026.408 6.363.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.b -2.586.856 -43.836.451
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-3.064.954 -184.529
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
573.894.502 68.537.543
Finansman Gelirleri
22.a 227.060.674 49.308.511
Finansman Giderleri
22.b -71.279.619 -7.137.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
729.675.557 110.708.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
729.675.557 110.708.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
729.675.557 110.708.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
729.675.557 110.708.181
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 24 4,66460000 0,70610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.730.998 116.787.364
Dönem Karı (Zararı)
729.675.557 110.708.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
729.675.557 110.708.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-569.224.498 16.121.561
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 12, 13 272.360 276.530
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
361.070 2.288.873
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 361.070 2.288.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.421.501 -214.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 16 123.700 71.117
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.545.201 -285.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20, 22 -42.372.321 -33.969.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-132.611.279 5.288.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 11 -393.452.827 42.452.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.883.386 -10.991.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.705.635 -4.208.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.060.202 -744.105
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.024 -3.954
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.333.557 -2.368.769
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.543.530 2.097.796
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.504.299 -3.368.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
62.101 -2.399.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.126 3.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.334.445 115.838.255
Alınan Faiz
1.481.904 819.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.085.351 129.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.944.976 14.269.774
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -14.304.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-482.128 -29.678
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -479.969 -29.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.156.201 -1.350.877
Alınan Temettüler
21 4.997.513 4.922.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.131.376 -142.397.459
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -8.513.743
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.513.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.131.852 -185.820
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.131.852 -185.820
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -165.872.190
Alınan Faiz
40.872.666 32.174.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.654.646 -11.340.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
136.199.911 -4.865.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.854.557 -16.206.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.523.790 370.730.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 523.378.347 354.523.790
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 523.378.347 354.523.790
Ticari Alacaklar
19.735.064 13.390.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 2.699.307 364.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 17.035.757 13.025.895
Diğer Alacaklar
1.774.498 3.663.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 1.774.498 3.663.520
Stoklar
8 190.965 69.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 1.586.298 500.947
Diğer Dönen Varlıklar
20.968 14.842
ARA TOPLAM
546.686.140 372.163.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
546.686.140 372.163.539
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 13.834.080 2.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.253.824.064 1.856.744.956
Maddi Duran Varlıklar
12 831.907 428.664
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 157.056 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 14.666 19.673
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 16.702.326 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.285.364.099 1.861.907.586
TOPLAM VARLIKLAR
2.832.050.239 2.234.071.125
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.239 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.239 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 168.239 180.662
Ticari Borçlar
34.845.292 6.301.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 34.845.292 6.301.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 160.404 129.054
Diğer Borçlar
6.308.364 1.834.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.b 1.585.288 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 4.723.076 495.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.715.907 3.653.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.715.907 3.653.806
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.134.614 11.679.815
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 10.134.614 11.679.815
ARA TOPLAM
55.332.820 23.779.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.332.820 23.779.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 0 168.239
Diğer Borçlar
8.363.227 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 8.363.227 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
506.364 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 506.364 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
405.100 281.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.b 405.100 281.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.274.691 6.405.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.607.511 30.185.554
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.767.442.728 2.203.885.571
Ödenmiş Sermaye
17.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -34.005.929 -34.005.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.755.748.039 1.825.526.840
Net Dönem Karı veya Zararı
729.675.557 110.708.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.767.442.728 2.203.885.571
TOPLAM KAYNAKLAR
2.832.050.239 2.234.071.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.949.394 319.847.862 -344.797.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.708.181 110.708.181 110.708.181
Dönem Karı (Zararı)
110.708.181 110.708.181 110.708.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
729.675.557 729.675.557 729.675.557
Dönem Karı (Zararı)
729.675.557 729.675.557 729.675.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 729.675.557 2.767.442.728 2.767.442.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
729.675.557 110.708.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
729.675.557 110.708.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
729.675.557 110.708.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003552
BIST