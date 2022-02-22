***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 256.072.307 154.700.142Satışların Maliyeti18 -53.589.077 -38.739.598TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)202.483.230 115.960.544BRÜT KAR (ZARAR)202.483.230 115.960.544Genel Yönetim Giderleri19.a -5.587.571 -4.810.252Pazarlama Giderleri19.b -3.887.720 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.a 7.889.073 3.747.569Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20.b -22.377.108 -8.702.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.519.904 106.195.110Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.a 401.026.408 6.363.413Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21.b -2.586.856 -43.836.451TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-3.064.954 -184.529FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)573.894.502 68.537.543Finansman Gelirleri22.a 227.060.674 49.308.511Finansman Giderleri22.b -71.279.619 -7.137.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)729.675.557 110.708.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)729.675.557 110.708.181DÖNEM KARI (ZARARI)729.675.557 110.708.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları729.675.557 110.708.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 4,66460000 0,70610000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.730.998 116.787.364Dönem Karı (Zararı)729.675.557 110.708.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)729.675.557 110.708.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-569.224.498 16.121.561Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 12, 13 272.360 276.530Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler361.070 2.288.873Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 361.070 2.288.873Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.421.501 -214.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15, 16 123.700 71.117Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.545.201 -285.755Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20, 22 -42.372.321 -33.969.944Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-132.611.279 5.288.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5, 11 -393.452.827 42.452.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.883.386 -10.991.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.705.635 -4.208.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.060.202 -744.105Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-121.024 -3.954Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-14.333.557 -2.368.769Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.543.530 2.097.796Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.504.299 -3.368.166Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)62.101 -2.399.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.126 3.085Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.334.445 115.838.255Alınan Faiz1.481.904 819.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.085.351 129.696YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.944.976 14.269.774Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 10.727.879Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -14.304.160Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-482.128 -29.678Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -479.969 -29.678Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.159Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.156.201 -1.350.877Alınan Temettüler21 4.997.513 4.922.450FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-126.131.376 -142.397.459İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -8.513.743İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.513.743Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.131.852 -185.820Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.131.852 -185.820Ödenen Temettüler-165.872.190 -165.872.190Alınan Faiz40.872.666 32.174.294YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.654.646 -11.340.321Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi136.199.911 -4.865.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)168.854.557 -16.206.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.523.790 370.730.029DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 523.378.347 354.523.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 523.378.347 354.523.790Ticari Alacaklar19.735.064 13.390.499İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 2.699.307 364.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.a 17.035.757 13.025.895Diğer Alacaklar1.774.498 3.663.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.a 1.774.498 3.663.520Stoklar8 190.965 69.941Peşin Ödenmiş Giderler9.a 1.586.298 500.947Diğer Dönen Varlıklar20.968 14.842ARA TOPLAM546.686.140 372.163.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR546.686.140 372.163.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.834.080 2.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 2.253.824.064 1.856.744.956Maddi Duran Varlıklar12 831.907 428.664Kullanım Hakkı Varlıkları10 157.056 345.524Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 14.666 19.673Peşin Ödenmiş Giderler9.b 16.702.326 2.368.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.285.364.099 1.861.907.586TOPLAM VARLIKLAR2.832.050.239 2.234.071.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar168.239 180.662İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.239 180.662Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 168.239 180.662Ticari Borçlar34.845.292 6.301.762İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.b 34.845.292 6.301.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.a 160.404 129.054Diğer Borçlar6.308.364 1.834.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25.b 1.585.288 1.339.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.b 4.723.076 495.443Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.715.907 3.653.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.c 3.715.907 3.653.806Kısa Vadeli Karşılıklar10.134.614 11.679.815Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.a 10.134.614 11.679.815ARA TOPLAM55.332.820 23.779.619TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.332.820 23.779.619UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 168.239İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 168.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 0 168.239Diğer Borçlar8.363.227 5.579.594İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.c 8.363.227 5.579.594Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)506.364 376.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.d 506.364 376.702Uzun Vadeli Karşılıklar405.100 281.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.b 405.100 281.400TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.274.691 6.405.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.607.511 30.185.554ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.767.442.728 2.203.885.571Ödenmiş Sermaye17.a 161.280.000 161.280.000Geri Alınmış Paylar (-)17.b -34.005.929 -34.005.929Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.c 154.745.061 140.376.479Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.755.748.039 1.825.526.840Net Dönem Karı veya Zararı729.675.557 110.708.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.767.442.728 2.203.885.571TOPLAM KAYNAKLAR2.832.050.239 2.234.071.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.949.394 319.847.862 -344.797.256 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.708.181 110.708.181 110.708.181Dönem Karı (Zararı)110.708.181 110.708.181 110.708.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)729.675.557 729.675.557 729.675.557Dönem Karı (Zararı)729.675.557 729.675.557 729.675.557Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 729.675.557 2.767.442.728 2.767.442.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)729.675.557 110.708.181DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)729.675.557 110.708.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları729.675.557 110.708.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003552BIST