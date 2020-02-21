***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 05.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitlerGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 2019 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - 2019 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820962BIST