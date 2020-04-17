***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 10:34
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescil bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 05.04.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 2019 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37. Maddesi uyarınca 2019 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2019 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
05.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.04.2020 tarihinde tescil, 17.04.2020 tarih ve 10061 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838827
BIST