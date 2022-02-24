***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ToplantısıYapı HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 03.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması4 - Dilek ve temennilerGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı İmtiyazlı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004192BIST