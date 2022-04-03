***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.04.2022 16:16
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 03.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme yetkisinin verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı Olağan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015272
BIST