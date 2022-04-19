***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescil BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 03.04.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması7 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Görev süresi dolmuş Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme yetkisinin verilmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı Olağan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar03.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.04.2022 tarihinde tescil, 19.04.2022 tarih ve 10562 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022129BIST