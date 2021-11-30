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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.11.2021 18:21
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmaz
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

         Şirketimiz özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı 24.936 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesine kapalı zarfla teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır. 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Şirketimizi 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak  Nihai Pazarlık görüşmelerine davet etmiş ve katılımcı firmaları web sitesinde ilan etmiştir.
 
Sürecin Şirketimiz açısından belirsiz olması, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanması ertelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980337


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