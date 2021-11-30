***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAnkara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı taşınmazİhaleyi Açan TarafT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi23/11/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel numaralı 24.936 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış ihalesine kapalı zarfla teklif vermek suretiyle katılım sağlamıştır.T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Şirketimizi 1 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Nihai Pazarlık görüşmelerine davet etmiş ve katılımcı firmaları web sitesinde ilan etmiştir.Sürecin Şirketimiz açısından belirsiz olması, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanması ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980337BIST