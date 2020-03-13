***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 11:05
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sahibi olduğumuz otelin Doubletree by Hilton Ankara Downtown markasıyla işletilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. ile Hilton Worldwide Management Limited arasında 18.12.2019 tarihinde şartlı bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Şart olarak Hilton Worldwide Management Limited tarafından bağlı ortaklığımızın sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri için Şirketimizin kefalet vermesi talep edilmiştir
Sözleşmenin şartlı olması, 18.12.2019 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmemesi, sürecin Şirketimiz açısından belirsiz olması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından ilgili kefalet anlaşması imzalanmış olup, kefaletin kabul edilip edilmeyeceği Hilton Worldwide Management Limited tarafından değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828214
BIST
11:0695.997
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.357,34
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:066,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0230
|Açılış
|: 6,2820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:067,0471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:06321,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,27
|Açılış
|: 321,63
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,10
|1.426.384
|% 8,23
|
|BJKAS
|1,65
|5.971.493
|% 7,84
|
|AKGRT
|5,17
|1.784.283
|% -13,55
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|25,04
|346.605.265
|% 2,79
|
|THYAO
|8,86
|279.834.266
|% 4,48
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,24
|111.693.092
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,05
|94.752.493
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,24
|111.693.092
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,19
|57.016.957
|% 3,48
|
|KRDMD
|2,05
|94.752.493
|% 2,50
|
|ODAS
|1,31
|60.036.925
|% -0,76
|
|TSKB
|0,97
|35.942.216
|% 5,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8834
|7,9229
|% -0,35
|
|Frank
|6,6315
|6,6715
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6700
|1,6783
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.592
|14,95
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|