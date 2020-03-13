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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2020 11:05
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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sahibi olduğumuz otelin Doubletree by Hilton Ankara Downtown markasıyla işletilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. ile Hilton Worldwide Management Limited arasında  18.12.2019 tarihinde şartlı bir  franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Şart olarak Hilton Worldwide Management Limited tarafından bağlı ortaklığımızın sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri için Şirketimizin kefalet vermesi talep edilmiştir
 
Sözleşmenin şartlı olması, 18.12.2019 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmemesi, sürecin Şirketimiz açısından belirsiz olması ve kesinleşmeyen bir süreç hakkında yatırımcıların yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.
          Şirketimiz tarafından ilgili kefalet anlaşması imzalanmış olup, kefaletin kabul edilip edilmeyeceği Hilton Worldwide Management Limited tarafından değerlendirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828214


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Altın Gr. 321 321 0,86  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
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