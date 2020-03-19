***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin direktifleri doğrultusunda bir kısmı ise tek taraflı olarak mağazalarını kapatmıştır. Bu kapsamda 19 Mart 2020 tarihi itibariyle toplam 350 kiracımızın perakende sektörünün önemli oyuncuları olan 110 tanesi Ankamall AVM'deki faaliyetlerini durdurmuştur. Şirketimiz ise kamu otoritesinden bir bildirim gelene kalan Ankamall AVM'yi açık tutmaya devam edecektir. Konuyla ilgili olarak yaptığımız basın açıklamamız ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830677BIST