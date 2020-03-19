***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 13:45
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM kiracılarının bir kısmı kamu otoritesinin direktifleri doğrultusunda bir kısmı ise tek taraflı olarak mağazalarını kapatmıştır. Bu kapsamda 19 Mart 2020 tarihi itibariyle toplam 350 kiracımızın perakende sektörünün önemli oyuncuları olan 110 tanesi Ankamall AVM'deki faaliyetlerini durdurmuştur. Şirketimiz ise kamu otoritesinden bir bildirim gelene kalan Ankamall AVM'yi açık tutmaya devam edecektir. Konuyla ilgili olarak yaptığımız basın açıklamamız ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830677
BIST
13:3785.690
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313,11
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|437.532
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.617.726
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.106.200
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.617.946
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|496.290
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|646.731
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.068.500
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|13.756.987
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|119.073.758
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|ASELS
|21,52
|403.792.687
|% -1,01
|
|THYAO
|7,98
|364.953.178
|% 1,01
|
|GARAN
|8,02
|362.018.232
|% 0,25
|
|YKBNK
|1,97
|164.747.284
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|119.073.758
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|164.747.284
|% -0,51
|
|ODAS
|1,19
|77.662.666
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|43.397.674
|% -1,30
|
|TSPOR
|2,19
|119.073.758
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,09
|55.944.421
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5019
|7,5395
|% -0,16
|
|Frank
|6,6675
|6,7077
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7349
|1,7436
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|-7,60
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|-17,44
|
|Yarım
|996
|1.022
|-8,44
|
|Çeyrek
|500
|511
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|11,99
|12,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|1,43
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