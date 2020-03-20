***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM'de çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığını korumak için alışveriş merkezimizin 20.03.2020 Cuma gününden itibaren yeni bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verilmiştir. Ankamall AVM'de sadece Eczane 08:30 – 19:00 saatleri arasında Market ise 12.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830931BIST