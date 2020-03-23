***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 09:24
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz ve bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A. Ş. tarafından işletilen CP Ankara Otelinin çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını korumak amacıyla 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren 6 hafta süreyle kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831242
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|ISBTR
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Alış
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|Altın Gr.
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|315
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|28,00
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|Tam
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|2.141
|33,52
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|1.009
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|16,22
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|518
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