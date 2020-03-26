GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 11:11
GÜNCEL HABERLER



***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.02.2020 tarihinde Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 05.04.2020 Pazar günü saat 11:00'da CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda  yapılacağı ilan edilmiştir. Ticaret Bakanlığı Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için dileyen şirketlere yönetim kurulu kararı ile genel kurul toplantılarını erteleme imkanı getirmiştir. 
Yönetim kurulumuz ortaklarımızı mağdur etmemek amacıyla genel kurul toplantısını ertelemeyi planlamamaktadır. Kamu idaresi tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantımız 05.04.2020 Pazar günü saat 11:00'da CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda  yapılacaktır. 
        
Koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek riskli durumların bertaraf edilebilmesini teminen ortaklarımızın elektronik ortamda Genel Kurula katılarak veya vekalet vermek suretiyle de ortaklık haklarını kullanabileceklerini hatırlatırız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832280


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:0490.103
Değişim :  1,17% |  1.040,00
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
90.136 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 1,76 114.964.747 % 10,00  
RYGYO 5,39 20.928.634 % 10,00  
TIRE 4,73 4.135.120 % 10,00  
SASA 6,60 76.858.724 % 10,00  
BAKAB 6,49 3.854.253 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6741 7,7126 % 0,90  
Frank 6,6101 6,6499 % 1,06  
Riyal 1,7100 1,7186 % 0,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.614 1.618 -1,58  
Altın Gr. 334 334 0,30  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,39 14,45 -0,02  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 26,92 26,92 -0,47  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru