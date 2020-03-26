***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.02.2020 tarihinde Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 05.04.2020 Pazar günü saat 11:00'da CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda yapılacağı ilan edilmiştir. Ticaret Bakanlığı Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için dileyen şirketlere yönetim kurulu kararı ile genel kurul toplantılarını erteleme imkanı getirmiştir.Yönetim kurulumuz ortaklarımızı mağdur etmemek amacıyla genel kurul toplantısını ertelemeyi planlamamaktadır. Kamu idaresi tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantımız 05.04.2020 Pazar günü saat 11:00'da CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda yapılacaktır.Koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek riskli durumların bertaraf edilebilmesini teminen ortaklarımızın elektronik ortamda Genel Kurula katılarak veya vekalet vermek suretiyle de ortaklık haklarını kullanabileceklerini hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832280BIST