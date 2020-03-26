***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 11:11
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2020 tarihinde Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının 05.04.2020 Pazar günü saat 11:00'da CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda yapılacağı ilan edilmiştir. Ticaret Bakanlığı Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için dileyen şirketlere yönetim kurulu kararı ile genel kurul toplantılarını erteleme imkanı getirmiştir.
Yönetim kurulumuz ortaklarımızı mağdur etmemek amacıyla genel kurul toplantısını ertelemeyi planlamamaktadır. Kamu idaresi tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantımız 05.04.2020 Pazar günü saat 11:00'da CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda yapılacaktır.
Koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek riskli durumların bertaraf edilebilmesini teminen ortaklarımızın elektronik ortamda Genel Kurula katılarak veya vekalet vermek suretiyle de ortaklık haklarını kullanabileceklerini hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832280
BIST
14:0490.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.040,00
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.136
En Düşük
88.481
14:046,4337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:047,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0795
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:04334,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,21
|Açılış
|: 334,60
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|114.964.747
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.928.634
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.135.120
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.858.724
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.854.253
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.470.477
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|THYAO
|9,15
|909.486.788
|% 4,33
|
|ASELS
|23,66
|468.286.277
|% 0,94
|
|GARAN
|7,70
|454.764.440
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,92
|212.579.790
|% 2,67
|
|ECILC
|4,81
|203.708.171
|% 9,07
|
|YKBNK
|1,92
|212.579.790
|% 2,67
|
|THYAO
|9,15
|909.486.788
|% 4,33
|
|IHLGM
|0,83
|78.658.972
|% 7,79
|
|GSRAY
|1,76
|114.964.747
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,45
|29.064.980
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6741
|7,7126
|% 0,90
|
|Frank
|6,6101
|6,6499
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7100
|1,7186
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.618
|-1,58
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,92
|26,92
|-0,47
|
Seans Raporu
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