***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 18:13
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihinde yapılan toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesince tespit edilen Sayın Levent ARTUK ve Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün 05.04.2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832965
BIST
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|PGSUS
|34,54
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|TUCLK
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|22.058.889
|% 10,00
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|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
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|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
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|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
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|% -10,00
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|DARDL
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|% -9,93
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|RTALB
|5,76
|6.546.327
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|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
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|GARAN
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|975.622.112
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|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
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|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
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|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
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|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
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|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
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|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
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|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
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|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
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|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
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|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
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|Alış
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|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
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|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
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|B. Petrol
|24,92
|24,92
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