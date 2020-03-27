***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihinde yapılan toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak Şirketimize başvuran ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları Şirket Kurumsal Yönetim Komitesince tespit edilen Sayın Levent ARTUK ve Sayın Burçin GÖZLÜKLÜ'nün 05.04.2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832965BIST