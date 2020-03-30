***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCoronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM 20.03.2020 Cuma gününden itibaren market ve eczane hariç kapatılmıştır. Bu dönemde kiracılarımıza destek olmak amacıyla Mart 2020 için faturalanan kira bedellerinden %50 indirim yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833324BIST