***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 17:13
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM 20.03.2020 Cuma gününden itibaren market ve eczane hariç kapatılmıştır. Bu dönemde kiracılarımıza destek olmak amacıyla Mart 2020 için faturalanan kira bedellerinden %50 indirim yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833324
BIST
17:2288.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 109,84
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:226,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:227,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0676
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:22343,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,35
|Açılış
|: 343,42
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,63
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|33.341.569
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.266.386
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.569.798
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.198.410
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.390.948
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|327.832
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,12
|469.796.594
|% -9,90
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.842.465
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|THYAO
|8,74
|702.036.862
|% -1,35
|
|ASELS
|23,30
|592.106.498
|% 0,78
|
|GARAN
|8,02
|518.599.139
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,12
|469.796.594
|% -9,90
|
|SASA
|7,98
|335.066.533
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,96
|170.934.976
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,04
|286.119.722
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|59.677.369
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|174.353.908
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,80
|240.963.193
|% 8,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1367
|8,1775
|% 1,69
|
|Frank
|6,8469
|6,8882
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7463
|1,7551
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,60
|
|Altın Gr.
|343
|343
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|
Seans Raporu
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17:35SAMAT
Yüzde 9.70 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 289, 094 adet işlem
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17:34SAYAS
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17:33SKTAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 468 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 223, 82 artarak (% 0.21 ) 105, 764
-
17:32XU100
Endeks 88, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 6, 938.00 milyon TL de