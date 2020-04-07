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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 15:02
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***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Coronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM'de 19.03.2020 perşembe günü kiracılarımızın çoğunluğunun kendi iradeleri ile bazılarının da kamu otoritesi vasıtasıyla mağazalarını kapatmış olması nedeniyle alışveriş merkezimiz 20.03.2020 tarihi itibariyle market ve eczane hariç kapatılmıştır. Bu zor dönemde kiracılarımızın nakit akışlarını yönetebilmeleri, planlama yapabilmeleri ve istihdama destek verebilmeleri amaçlarıyla ve milli dayanışma ruhuna katkıda bulunmak adına Nisan 2020 dönemiyle sınırlı olmak üzere Ankamall AVM kira bedellerinde %100 indirim yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835765


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