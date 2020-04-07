***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 15:02
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Coronavirüs salgını nedeniyle sahibi olduğumuz Ankamall AVM'de 19.03.2020 perşembe günü kiracılarımızın çoğunluğunun kendi iradeleri ile bazılarının da kamu otoritesi vasıtasıyla mağazalarını kapatmış olması nedeniyle alışveriş merkezimiz 20.03.2020 tarihi itibariyle market ve eczane hariç kapatılmıştır. Bu zor dönemde kiracılarımızın nakit akışlarını yönetebilmeleri, planlama yapabilmeleri ve istihdama destek verebilmeleri amaçlarıyla ve milli dayanışma ruhuna katkıda bulunmak adına Nisan 2020 dönemiyle sınırlı olmak üzere Ankamall AVM kira bedellerinde %100 indirim yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835765
BIST
16:4694.489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 2.417,38
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:466,7508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0301
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:467,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0517
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3757
En Düşük
7,2810
16:46358,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,93
|Açılış
|: 358,06
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.856.698
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.486
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.295.625
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|ASELS
|24,92
|954.996.808
|% 5,15
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|SASA
|9,56
|514.749.555
|% 3,24
|
|YKBNK
|1,91
|377.334.007
|% 2,14
|
|PETKM
|3,49
|592.036.589
|% 1,16
|
|TSKB
|0,95
|120.606.541
|% 2,15
|
|THYAO
|9,78
|1.221.757.325
|% 6,65
|
|GARAN
|8,00
|875.675.308
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3095
|8,3511
|% 0,57
|
|Frank
|6,9331
|6,9748
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7897
|1,7987
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-12,04
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,77
|33,77
|0,72
|
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