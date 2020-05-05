***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 13:20
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2020 tarihinde sahibi olduğumuz ve bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A. Ş. tarafından işletilen CP Ankara Otelinin Coronavirüs salgını nedeniyle 6 hafta süreyle kapatıldığı duyurulmuştur. İlgili sürenin bitmesi nedeniyle otelin koşullar düzelene kadar kapalı kalmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842586
BIST
14:3898.721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -120,78
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:387,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:387,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:38386,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 386,02
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.629.910
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.077.990
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.682.868
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|TSPOR
|5,97
|472.086.112
|% 2,40
|
|GARAN
|8,21
|469.629.419
|% 0,49
|
|PETUN
|22,34
|383.682.868
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|382.180.850
|% -2,52
|
|AFYON
|2,79
|371.496.916
|% -5,10
|
|KRDMD
|2,24
|350.890.247
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,71
|382.180.850
|% -2,52
|
|AFYON
|2,79
|371.496.916
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,90
|210.089.274
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,08
|86.495.283
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7867
|8,8307
|% 0,56
|
|Frank
|7,2568
|7,3005
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,73
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|1,10
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,10
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,60
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|2,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:52MRGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 111, 194 adet işlem
-
14:51HUBVC
Yüzde 8.89 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 277, 832 adet işlem
-
14:50CASA
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 205 adet işlem
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 58 artarak (% 0.06 ) 92, 777
-
14:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, IZTAR, TACTR, YONGA, EGCEY, ALYAG, CASA, EKIZ, EGCYH, MGROS