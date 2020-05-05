***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2020 14:34
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.03.2020 tarihinde sahibi olduğumuz Ankamall AVM'nin Coronavirüs salgını nedeniyle market ve eczane hariç kapatıldığı duyurulmuştur. Cumhurbaşkanımızın 04.05.2020 tarihinde Alışveriş Merkezlerinin faaliyete geçmeleri hakkında yaptığı açıklamaya istinaden Ankamall AVM'nin 11.05.2020 tarihinde açılmasına karar verilmiştir. Kiracılarımız Mayıs ayında mağazalarını açıp açmama konusunda serbesttir. Mayıs ayında ister açık olsun ister kapalı olsun kiracılarımızdan kira bedeli talep edilmeyecektir.
Kamu tarafından aksi bir karar alınmaması koşulu ile 01.06.2020 tarihinden itibaren ise tüm kiracılarımız (İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılanlar hariç) mağazalarını açmak mecburiyetinde olacaktır. Şirketimize muaccel borcu olmaması ve Şirketimizle herhangi bir hukuki ihtilafı bulunmaması şartıyla kiracılarımıza Haziran ayı kira bedeli olarak, uygulanan sabit kira bedelinin %50'si fatura edilecektir. Ciro kirası %50 indirimli olarak düzenlenen kira faturasının üzerinde olması halinde aradaki fark ilave kira bedeli olarak talep edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842591
BIST
14:5198.734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -107,97
|Açılış
|: 99.634
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|Önceki Kapanış
|: 98.842
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99.791
En Düşük
97.880
14:517,0862
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0989
En Düşük
7,0234
14:517,6807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7132
En Düşük
7,6508
14:51386,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 386,39
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|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.816.380
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.872
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.928.720
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,21
|478.349.615
|% 0,49
|
|TSPOR
|5,98
|476.156.851
|% 2,57
|
|GSRAY
|2,71
|384.831.441
|% -2,52
|
|PETUN
|22,34
|383.928.720
|% -9,99
|
|AFYON
|2,80
|374.953.971
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,25
|354.693.150
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|384.831.441
|% -2,52
|
|AFYON
|2,80
|374.953.971
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,91
|221.184.001
|% 3,80
|
|TSPOR
|5,98
|476.156.851
|% 2,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7820
|8,8261
|% 0,51
|
|Frank
|7,2532
|7,2969
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8773
|1,8867
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
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