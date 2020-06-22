***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020, 05.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSahibi olduğumuz ve bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A. Ş. tarafından işletilen ve 23.03.2020 tarihinden beri kapalı olan CP Ankara Oteli 22.06.2020 (Bugün) itibari ile faaliyetlerine başlamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852277BIST