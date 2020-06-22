***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 13:30
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020, 05.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sahibi olduğumuz ve bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A. Ş. tarafından işletilen ve 23.03.2020 tarihinden beri kapalı olan CP Ankara Oteli 22.06.2020 (Bugün) itibari ile faaliyetlerine başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852277
BIST
15:56115.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.708,23
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:566,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:567,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:56386,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,85
|Açılış
|: 386,86
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.888.000
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.657.517
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.033.936
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.620.925
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,03
|281.976.003
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.097.517
|% -6,35
|
|TSGYO
|3,43
|19.799.542
|% -6,28
|
|NIBAS
|9,01
|16.966.794
|% -5,95
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|HALKB
|6,50
|1.134.442.233
|% 6,38
|
|THYAO
|12,73
|1.032.009.888
|% 1,68
|
|AKBNK
|6,16
|853.962.464
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|620.830.075
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|597.091.108
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|438.882.920
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4686
|8,5110
|% 0,48
|
|Frank
|7,1750
|7,2182
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
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