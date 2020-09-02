***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 10:59
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sahibi olduğumuz otelin Doubletree by Hilton Ankara Downtown markasıyla işletilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. ile Hilton Worldwide Management Limited arasında 18.12.2019 tarihinde şartlı bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Şart olarak Hilton Worldwide Management Limited tarafından bağlı ortaklığımızın sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri için Şirketimizin kefalet vermesi talep edilmiştir.
Şirketimiz tarafından verilen kefalet Hilton Worldwide Management Limited tarafından kabul edilmiş olup, franchise sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872868
BIST
11:241.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
11:247,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,3920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3807
En Düşük
7,3588
11:248,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7497
11:24466,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 466,09
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:22
|PKENT
|1.131,30
|4.169.198
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.252.212
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|21.087.518
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|ULAS
|2,68
|2.929.795
|% -6,94
|
|RALYH
|5,62
|6.448.358
|% -6,64
|
|FENER
|30,82
|391.583.591
|% 9,29
|
|GSRAY
|3,36
|365.351.719
|% 5,99
|
|SISE
|6,19
|334.869.553
|% -0,16
|
|TURSG
|6,29
|292.818.977
|% 5,71
|
|BJKAS
|3,26
|266.820.892
|% 5,16
|
|GSRAY
|3,36
|365.351.719
|% 5,99
|
|BJKAS
|3,26
|266.820.892
|% 5,16
|
|SISE
|6,19
|334.869.553
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,77
|87.042.636
|% 0,57
|
|TURSG
|6,29
|292.818.977
|% 5,71
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3776
|7,3810
|% 0,18
|
|Euro
|8,7514
|8,7564
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,8124
|9,8617
|% -0,15
|
|Frank
|8,0475
|8,0960
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-4,19
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,96
|45,96
|0,38
|