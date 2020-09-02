***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSahibi olduğumuz otelin Doubletree by Hilton Ankara Downtown markasıyla işletilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. ile Hilton Worldwide Management Limited arasında 18.12.2019 tarihinde şartlı bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Şart olarak Hilton Worldwide Management Limited tarafından bağlı ortaklığımızın sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri için Şirketimizin kefalet vermesi talep edilmiştir.Şirketimiz tarafından verilen kefalet Hilton Worldwide Management Limited tarafından kabul edilmiş olup, franchise sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872868BIST