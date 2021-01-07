***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 14:38
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında 2020 yılı içerisinde, Şirketimizin portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı 594.390 TL (KDV hariç) olan yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897727
BIST
15:581.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:587,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3407
En Düşük
7,2382
15:589,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:58451,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 451,65
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MRSHL
|332,20
|16.703.051
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.766.756
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.490.046
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.408.124
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|NIBAS
|44,98
|27.250.359
|% -9,13
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,55
|118.609.089
|% -6,33
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.182.756.786
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.024.670.221
|% 1,44
|
|GUBRF
|71,60
|908.391.527
|% 3,39
|
|AKBNK
|7,50
|857.555.099
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,60
|3.427.476.715
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|515.217.348
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|475.477.946
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|458.151.855
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,39
|790.671.795
|% 4,63
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3262
|7,3295
|% 0,32
|
|Euro
|9,0000
|9,0100
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9345
|9,9843
|% 0,19
|
|Frank
|8,2578
|8,3075
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9464
|1,9562
|% 0,23
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-43,00
|
|Tam
|2.975
|3.050
|-43,16
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-20,88
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,44
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|0,00
|