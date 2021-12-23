***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 11:42
***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Ankamall AVM'nin yönetim firması Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. ile olan sözleşmemiz 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sonlandırılmıştır. Bu kapsamda Ankamall AVM'nin yönetimi için bağlı ortaklığımız Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985638
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